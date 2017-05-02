Facebook Twitter Rss

Beşiktaş-Fener derbisinin hakemi belli oldu

Beşiktaş-Fener derbisinin hakemi belli oldu.15843
  • Giriş : 02.05.2017 / 09:03:00

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini yönetecek hakem belli oldu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Başakşehir karşısında yenilgiye uğrayan Beşiktaş'ta derbi daha bir önemli hale geldi. Futbolseverlerin heyecanla beklediği maçta Mete Kalkavan düdük çalacak.

M.Başakşehir-Beşiktaş maçındaki 3-1’lik skor MHK’nın hesaplarını da altüst etti! Puan farkının korunması ya da 10’a çıkması halinde MHK’nın pazar günü oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisindeki işi kolaylaşacaktı. MHK, 10 puan fark olması halinde hiç derbi yönetmemiş ve bu yıl FIFA kokardı takmış olan Halil Umut Meler’i düşünüyordu. Ancak zirve ile en yakın takipçisi arasındaki puan farkının 4’e inmesi derbide daha tecrübeli hakemleri ön plana çıkardı. Halis Özkahya dün akşamki Bursa-G.Saray maçından geçer not alsaydı derbi ona verilecekti. Ancak Faty’nin Ahmet Çalık’a tekmesinde kırmızı kart yerine sarı verdi ve şansını kaybetti. Ön plana çıkan isim ise Mete Kalkavan oldu. Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin plasesi ise Bülent Yıldırım. MHK’nin toplantısı da yarın.

TÜRKİYE

CHP revizyona gidiyor

Hamle geldi! Ersun Yanal, Tosic'i istiyor!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Bruma ayrılıyor mu? Resmi açıklama geldi

Bruma ayrılıyor mu? Resmi açıklama geldi

Galatasaray'dan ayrılacağı iddia edilen Bruma için resmi açıklama geldi.

Sneijder, takım arkadaşı Yasin'e bağırdı!

Sneijder, takım arkadaşı Yasin'e bağırdı!

Sneijder, kaçırdığı pozisyon sonrası takım arkadaşı Yasin'e bağırdı.

 

Tudor, Galatasaraylı futbolcuları uyardı

Tudor, Galatasaraylı futbolcuları uyardı

Deneyimli teknik adam Tudor, Galatasaraylı futbolcuları uyardı.

Başkan Aziz Yıldırım: Tarihe geçtik!

Başkan Aziz Yıldırım: Tarihe geçtik!

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, kulübe dair açıklamalarda bulundu.

 

Beşiktaş hüsrana uğradı, seri sona erdi: 3-1

Beşiktaş hüsrana uğradı, seri sona erdi: 3-1

Süper Lig'de Beşiktaş, Medipol Başakşehir karşısında tel tel döküldü. Haftalardır süren yenilmezlik

Fenerbahçe galibiyet serisini 4 maça çıkardı

Fenerbahçe galibiyet serisini 4 maça çıkardı

Süper Lig'de Fenerbahçe 4 haftadır yenilmiyor. Sarı lacivertli ekip, Çaykur Rize'i de 2-1 mağlup ett


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya