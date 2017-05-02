Beşiktaş-Fener derbisinin hakemi belli oldu
Başakşehir karşısında yenilgiye uğrayan Beşiktaş'ta derbi daha bir önemli hale geldi. Futbolseverlerin heyecanla beklediği maçta Mete Kalkavan düdük çalacak.
M.Başakşehir-Beşiktaş maçındaki 3-1’lik skor MHK’nın hesaplarını da altüst etti! Puan farkının korunması ya da 10’a çıkması halinde MHK’nın pazar günü oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisindeki işi kolaylaşacaktı. MHK, 10 puan fark olması halinde hiç derbi yönetmemiş ve bu yıl FIFA kokardı takmış olan Halil Umut Meler’i düşünüyordu. Ancak zirve ile en yakın takipçisi arasındaki puan farkının 4’e inmesi derbide daha tecrübeli hakemleri ön plana çıkardı. Halis Özkahya dün akşamki Bursa-G.Saray maçından geçer not alsaydı derbi ona verilecekti. Ancak Faty’nin Ahmet Çalık’a tekmesinde kırmızı kart yerine sarı verdi ve şansını kaybetti. Ön plana çıkan isim ise Mete Kalkavan oldu. Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin plasesi ise Bülent Yıldırım. MHK’nin toplantısı da yarın.
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