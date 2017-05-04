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Beşiktaş-Fener derbisinin hakemi belli oldu

Beşiktaş-Fener derbisinin hakemi belli oldu.12794
  • Giriş : 04.05.2017 / 13:13:00

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi Fırat Aydınus olarak açıklandı.

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Futbolseverlerin heyecanla beklediği beklediği Beşiktaş-Fenerbahçe mücadelesinde düdük çalacak hakem Fırat Aydınus olarak açıklandı.

Beşiktaş, Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig’in 30. Haftasında Vodafone Arena’da karşı karşıya gelecek. 7 Mayıs Pazar günü 19.00’da başlayacak.

DERBİNİN HAKEMİ BELLİ OLDU
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 7 Mayıs Pazar günü oynanacak derbiyi hakem Fırat Aydınus'un yöneteceğini açıkladı.

BİLETLER SATIŞTA
Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, Vodafone Arena'da oynanacak derbi maçın biletlerinin bugün saat 14.00'te satışa sunulacağı bildirildi. Bilet fiyatlarının 150 ile 450 lira arasında değiştiği kaydedildi.

Açıklamaya göre, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin bilet fiyatları şöyle:

Kategori 1: 450

Kategori 2: 400

Kategori 3: 350

Kategori 4: 325

Kategori 5: 300

Kategori 6: 275

Kategori 7: 160

Kategori 8: 150

VIP: 950

1903 A-E Blok: 950

1903 B-D Blok: 1050

1903 C Blok: 1100

AZİZ YILDIRIM BAŞKANLIĞI'NDA 100. DERBİ
Fenerbahçe Futbol Takımı, Aziz Yıldırım'ın başkanlığı döneminde resmi maçlarda 100. derbisine, 7 Mayıs Pazar günü Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş karşısında çıkacak.

Fenerbahçe Kulübünde başkanlığa ilk kez 15 Şubat 1998'de seçilen ve 19 yıldır bu görevde bulunan Aziz Yıldırım için hafta sonu yapılacak derbi farklı bir anlam taşıyor.

Yıldırım döneminde resmi maçlarda (Süper Lig, TFF Süper Kupa, Ziraat Türkiye Kupası, Atatürk Kupası) 99 derbiye çıkan sarı-lacivertli takım, 100. derbi sınavını Beşiktaş karşısında verecek.

Aziz Yıldırım döneminde Fenerbahçe, derbi maçlarda rakiplerinden fazla galibiyet elde etti.

Sarı-lacivertli takım, söz konusu 19 yıllık dönemde Galatasaray ve Beşiktaş ile oynadığı 99 maçın 46'sını kazandı. Rakiplerine 31 defa kaybeden Fenerbahçe, 22 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli kulüpte ilk derbi heyecanını başkanlığa seçildiği gün yaşadı.

Yıldırım'ın 15 Şubat 1998'de yapılan genel kurulda Vefa Küçük'ü 1 oy farkla geçerek başkanlığa seçildiği gün Fenerbahçe, ligde Galatasaray deplasmanına gitti. Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan maç 2-2 sonuçlandı ve Yıldırım döneminin derbi karnesi beraberlikle başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, tedavisi devam eden Atiba Hutchinson'ın yanı sıra çalışmalarını salonda gerçekleştiren Gökhan Gönül ve Ricardo Quaresma katılmadı.

Siyah-beyazlılar antrenmanda, ısınma çalışmalarının ardından istasyon ve pas çalışmaları gerçekleştirdi. Beşiktaşlı futbolcular daha sonra yarı sahada taktik ağırlıklı çift kale maç yaptı. Antrenmanın sonunda bazı futbolcular, şut çalışmasıyla günü tamamladı.

Beşiktaş, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına yarın akşam yapacağı idmanla devam edecek.

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