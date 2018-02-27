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Beşiktaş-Fener derbisinin hakemi belli oldu

Beşiktaş-Fener derbisinin hakemi belli oldu.17626
  • Giriş : 27.02.2018 / 13:13:00

Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği maçın hakemi belli oldu.

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Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşmasını Fırat Aydınus'un yöneteceği açıklandı.

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