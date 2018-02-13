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Beşiktaş-Fener derbisinin tarihi açıklandı

Beşiktaş-Fener derbisinin tarihi açıklandı.29713
  • Giriş : 13.02.2018 / 17:26:00

Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği tarih belli oldu.

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Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa'da emin adımlarla ilerleyen Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe ile 1 Mart Perşembe günü saat 20.30'da karşı karşıya gelecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak yarı final ilk maçlarının programı belli oldu. -Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, yarı finalde TM Akhisarspor ile Galatasaray arasındaki ilk maç 27 Şubat Salı günü saat 20.30'da Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda oynanacak. Yarı finalde Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki derbi mücadelesi ise 1 Mart Perşembe günü saat 20.30'da Vodafone Park'ta oynanacak.

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