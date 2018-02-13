Beşiktaş-Fener derbisinin tarihi açıklandı
Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa'da emin adımlarla ilerleyen Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe ile 1 Mart Perşembe günü saat 20.30'da karşı karşıya gelecek.
Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak yarı final ilk maçlarının programı belli oldu. -Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, yarı finalde TM Akhisarspor ile Galatasaray arasındaki ilk maç 27 Şubat Salı günü saat 20.30'da Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda oynanacak. Yarı finalde Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki derbi mücadelesi ise 1 Mart Perşembe günü saat 20.30'da Vodafone Park'ta oynanacak.
TÜRKİYE
DİĞER HABERLER
PFDK'dan Başkan Aziz Yıldırım için karar
PFDK, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile ilgili kararını verdi.
TFF, hakeme küfreden Volkan'a ceza vermedi
Türkiye Futbol Federasyonu, Volkan Demirel ile ilgili çarpıcı bir karar aldı.
Şenol Güneş, Beşiktaş'ta OHAL ilan etti
Tecrüneli teknik adam Şenol Güneş, Beşiktaş'ta OHAL ilan etti.
Galatasaray yeniden liderlik koltuğunda!
Sarı kırmızılı ekip, Antalyaspor'û 3-0 yenerek yeniden liderliğe yükseldi.
Ahmet Çakar'dan Volkan'a küfür tepkisi
Ünlü yorumcu Ahmet Çakar, ettiği küfür nedeniyle Volkan'a tepki gösterdi.
Galatasaray'da Muslera yerine acemi Fransız
Galatasaray'da Muslera yerine acemi Fransız kaleci görev yapacak.