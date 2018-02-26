Beşiktaş-Fener maçında 41 kişiye yasal işlem
Dün akşam oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe maçıdnda çeşitli nedenlerden dolayı 41 taraftar hakkında yasal işlem yapıldığı öğrenildi.
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzenlemesi Önlenmesine Dair Kanun kapsamında 41 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Polis ekipleri, 5 kişiye spor alanlarına bıçak ve torpil sokmaktan, 2 kişiye meşale sokmaktan, 12 kişiye meşale yakmaktan, 6 kişiye sahaya madde atmaktan, 2 kişiye küfürlü tezahürattan, 4 kişiye spor alanlarına usulsüz seyirci girişi, 7 kişiye spor alanlarında taşkınlık yapmak ve mala zarar vermek ile 3 kişiye de spor alanlarına alkollü giriş ve kolluk uyarılarına rağmen çıkmamak suçlarında 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzenlemesi Kanununa muhalefet suçları kapsamında adli işlem başlattı.
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