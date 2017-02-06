Beşiktaş-Fener maçında Persie skandalı
Ziraat Türkiye Kupası için karşı karşıya gelen Beşiktaş ile Fenerbahçe maçında skandal üstüne skandal yaşandı. Mücadelede Fenerbahçe'de forma giyen Van Persie'nin skandal hareketleri çok konuşuldu.
Beşiktaş - Fenerbahçe Türkiye Kupası maçının ilk yarısının sonlarında Dusko Tosic'in kırmızı kart gördüğü pozisyonun ardından Sırp futbolcu sinirlerine hakim olamayınca Van Persie'nin üzerine doğru yürümeye kalkıştı ve takım arkadaşları onu zor sakinleştirdi.
Van Persie'nin bu sırada elini şortunun içine sokarak yaptığı hareket özellikle sosyal medyada Beşiktaş taraftarlarından büyük tepki gördü.
Van Persie'nin elini şortuna sokması Beşiktaş taraftarının tepkisini çekti.
Geçmişte Pascal Nouma benzer bir hareket yapmış ve Beşiktaş kariyerinin sonlanmasına neden olmuştu.
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