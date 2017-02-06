Facebook Twitter Rss

Beşiktaş-Fener maçında Persie skandalı

Beşiktaş-Fener maçında Persie skandalı.22918
  • Giriş : 06.02.2017 / 09:44:00

Dün akşam oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe maçına Van Persie'nin hareketleri damga vurdu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Ziraat Türkiye Kupası için karşı karşıya gelen Beşiktaş ile Fenerbahçe maçında skandal üstüne skandal yaşandı. Mücadelede Fenerbahçe'de forma giyen Van Persie'nin skandal hareketleri çok konuşuldu.

Beşiktaş - Fenerbahçe Türkiye Kupası maçının ilk yarısının sonlarında Dusko Tosic'in kırmızı kart gördüğü pozisyonun ardından Sırp futbolcu sinirlerine hakim olamayınca Van Persie'nin üzerine doğru yürümeye kalkıştı ve takım arkadaşları onu zor sakinleştirdi.

Van Persie'nin bu sırada elini şortunun içine sokarak yaptığı hareket özellikle sosyal medyada Beşiktaş taraftarlarından büyük tepki gördü.

Van Persie'nin elini şortuna sokması Beşiktaş taraftarının tepkisini çekti.

Geçmişte Pascal Nouma benzer bir hareket yapmış ve Beşiktaş kariyerinin sonlanmasına neden olmuştu.

THY ve Halkbank devredildi

Beşiktaşlı Tosic: Tüm camiadan özür dilerim

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Şenol Güneş: Tapelerde ne dediği ortada

Şenol Güneş: Tapelerde ne dediği ortada

Şenol Güneş, Fenerbahçe maçı sonrası sert açıklamalarda bulundu.

Quaresma'dan Aziz Yıldırım'a formalı yanıt

Quaresma'dan Aziz Yıldırım'a formalı yanıt

Olaylı Beşikatş-Fenerbahçe maçında yaşananlar herkesi şaşırttı.

 

Arda Turan TFF başkanı olmak istiyor

Arda Turan TFF başkanı olmak istiyor

Emre Belözoğlu, Arda Turan ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Teknik adam Riekerink'ten istifa açıklaması

Teknik adam Riekerink'ten istifa açıklaması

Galatasaray-Medipol Başakşehir maçının yankıları sürüyor.

 

Arda Turan, antremanda krampon fırlattı

Arda Turan, antremanda krampon fırlattı

Takımının antremanında sinirlenen Arda Turan kramponunu yere fırlattı.

İşte Beşiktaş'ın Fenerbahçe kadrosu

İşte Beşiktaş'ın Fenerbahçe kadrosu

Beşiktaş ve Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası için kapışacak.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya