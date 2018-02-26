Beşiktaş-Fener maçının biletleri satışa sunuldu
Süper Lig'de Beşiktaş'ın üstün geldiği maçın hemen ardından Fenerbahçe ile Beşiktaş bu kez Ziraat Türkiye Kupası için savaşacak.
Siyah-Beyazlı kulüp, maçın biletleriyle ilgili resmi siteden açıklamada bulundu.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşmasında 1 Mart Perşembe günü saat 20.30’da Vodafone Park’ta Fenerbahçe ile karşılaşacak.
Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle;
Mücadelenin biletleri yarın (27 Şubat) saat 11.00 itibariyle satışa sunulacaktır.
Bilet satışları www.passo.com.tr , N’Kolay Satış Noktaları, Passo Akıllı Telefon Uygulaması ve 0850 724 33 44 numaralı çAğrı merkezinden yapılacaktır.
Vodafone Park Bilet Gişesi’nden Fenerbahçe karşılaşması için bilet satışı yapılmayacaktır.
Taraftarlarımız, Fenerbahçe karşılaşması için bir adet bilet satın alabilecektir.
Engelli ve Gazi taraftarlarımız, bilet taleplerini Engelli Bilet Talep Formu’nu eksiksiz doldurarak yapabilecektir.
Engelli tribün bileti, Vodafone Park engelli tribün kapasitesiyle sınırlı olduğundan 27 Şubat Salı günü saat 11.00 itibariyle yapılacak talepler, sırası ile dikkate alınarak bilet yüklemeleri yapılacaktır.
Engelli tribün biletlerinden faydalanacak taraftarların BJK logolu Passolig kartları olması gerekmektedir.
Gazi BJK taraftarlarımız, engelli talep formunun “Engellilik Oranı” bölümüne gazi olduklarını belirtmek için “Gazi” yazıp formu tamamlamaları gerekmektedir.
Taraftarlarımızın engellilik durumunu belirten belgeleri yanlarında getirmeleri gerekmektedir. Engelli belgesi yanında olmayan taraftarlar stadyuma alınmayacaktır.
Bilet Fiyatları
Kategori 1 : 450TL
Kategori 2 : 400TL
Kategori 3 : 350TL
Kategori 4 : 325TL
Kategori 5 : 300TL
Kategori 6 : 275TL
Kategori 7 : 160TL
Kategori 8 : 150TL
VIP : 800TL
1903 A-E BLOK : 800TL
1903 B - D BLOK : 850TL
1903 C BLOK : 900TL
0-6 yaş arası çocuklar ücretsizdir.
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