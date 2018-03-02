Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi dış basında
Dün akşam oynanan ve berabere biten olaylu derbi gündeme damgasını vurdu. 3 kırmızı kartın çıktığı dev derbi dış basına da yansıdı.
Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin 2-2 berabere kaldığı olaylı Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk mücadelesi dış basında da geniş yer buldu. Gazeteler karşılaşmada 4 golün yanı sıra 3 kırmızı kartın çıktığına dikkat çekerken, Quaresma'nın kırmızı kartı sonrasında yaşanan olayların derbi maçın önüne geçtiğini ifade ettiler.
İspanya'nın Marca gazetesi, Negredo ve Soldado'nun attığı gollere vurgu yaparak, "Türkiye Kupası'nın yarı finalinde Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbide 38 faul, 4 sarı kart, 3 de kırmızı kart çıktı. Quaresma'nın kırmızı kart görmesinin ardından ise saha bir anda karıştı" ifadelerini kullandı. Gazete ayrıca İspanyol forvetler Negredo ve Soldado'nun da attığı gollerden övgüyle bahsetti
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