Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası için karşı karşıya gelecek Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hangi kanalda olduğu merak konusu oldu.
Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe ile Beşiktaş bugün 2-2'nin rövanşında kozlarını paylaşacak. Şampiyonluk yarışında da mücadele eden iki ekibin dev maçı nefesleri kesecek.
Vodafone Park'ta oynanan ilk maç yine nefesleri kesmiş, Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin düellosu 2-2'lik sonuçla tamamlanmıştı. Bugün o müthiş karşılaşmanın rövanşı Kadıköy'de gerçekleşecek. Süper Lig'de şampiyoluk yarışında da kafa kafaya ilerleyen 2 ekibin mücadelesi hiç kuşku yok ki nefes kesecek. Avantajlı taraf deplasmanda 2 gol bulan Fener ama Kartal'ın pes etmeye hiç niyeti yok.
Bu akşam saat 20:30'da başlayacak mücadele ATV'den canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de... Ayrıca mücadeleye nesine.com üzerinden tek maç iddaa oynayabilirsiniz...
Muhtemel 11'ler...
Fenerbahçe: Volkan, Isla (Şener), Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Josef, M.Topal, Giuliano, Dirar, Valbuena, Fernandao
Beşiktaş: Fabri, Adriano, Pepe, Tosic, Caner, Tolgay, Medel, Babel, Talisca, Quaresma (Lens) Negredo
FANATİK
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