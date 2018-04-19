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Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi hangi kanalda?

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi hangi kanalda?.17626
  • Giriş : 19.04.2018 / 17:29:00

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hangi kanalda olduğu merak konusu oldu.

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Ziraat Türkiye Kupası için karşı karşıya gelecek Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hangi kanalda olduğu merak konusu oldu.

Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe ile Beşiktaş bugün 2-2'nin rövanşında kozlarını paylaşacak. Şampiyonluk yarışında da mücadele eden iki ekibin dev maçı nefesleri kesecek.

Vodafone Park'ta oynanan ilk maç yine nefesleri kesmiş, Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin düellosu 2-2'lik sonuçla tamamlanmıştı. Bugün o müthiş karşılaşmanın rövanşı Kadıköy'de gerçekleşecek. Süper Lig'de şampiyoluk yarışında da kafa kafaya ilerleyen 2 ekibin mücadelesi hiç kuşku yok ki nefes kesecek. Avantajlı taraf deplasmanda 2 gol bulan Fener ama Kartal'ın pes etmeye hiç niyeti yok.

Bu akşam saat 20:30'da başlayacak mücadele ATV'den canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de... Ayrıca mücadeleye nesine.com üzerinden tek maç iddaa oynayabilirsiniz...

Muhtemel 11'ler...

Fenerbahçe: Volkan, Isla (Şener), Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Josef, M.Topal, Giuliano, Dirar, Valbuena, Fernandao

Beşiktaş: Fabri, Adriano, Pepe, Tosic, Caner, Tolgay, Medel, Babel, Talisca, Quaresma (Lens) Negredo

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