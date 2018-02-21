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Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi!

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi!.15242
  • Giriş : 21.02.2018 / 16:14:00

Heyecanla beklenen Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu.

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Büyüyen Beşik

Dün akşam oynanan Bayern Münih maçından yenik ayrılan Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile oynayacağı maçı Cüneyt Çakır yönetecek.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında dün akşam oynanan Chelsea – Barcelona karşılaşmasını yöneten FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır ayağının tozuyla derbiye çıkıyor.

Performansıyla futbolseverlerden geçer not alan Çakır’a hafta sonunda oynanacak olan Beşiktaş – Fenerbahçe derbisinde hakem olacağı tebliğ edildi. Ajansspor’da Özgür Sancar’a konuşan eski hakem Mehmet Fatih Gökçe, “Beşiktaş – Fenerbahçe derbisinin hakemi Cüneyt Çakır olacak. Çakır’a görevi tebliğ edildi. Cüneyt Çakır’ın yardımcılıklarını Tarık Ongun ve Bahattin Duran yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Barış Şimşek olacak” dedi.

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