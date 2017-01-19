Facebook Twitter Rss

Beşiktaş, Fenerbahçe ile oynayacak!

Beşiktaş, Fenerbahçe ile oynayacak!.20414
  • Giriş : 19.01.2017 / 20:08:00

Grubunu lider olarak bitiren Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile eşleşecek.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile oynayacağı kesinleşti. Darıca Gençlerbirliği'ni yenen Beşiktaş, grubu lider olarak bitirmeyi garantiledi.

Vodafone Arena'daki maçta siyah-beyazlılar Alman oyuncusu Andreas Beck'in 20. dakikadaki golüyle öne geçti. Portekizli yıldız Ricardo Quaresma attığı klas golle 33'te farkı 2'ye çıkardı. Quaresma, Beşiktaş formasıyla Türkiye Kupası'nda son golünü 2011 yılında Kadir Has stadında Başakşehir'e karşı atmıştı.

İlk yarıyı 2-0 önde tamamlayan siyah beyazlılar, 70'te Aras Özbiliz'in frikik golüyle farkı 3'e çıkardı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Beşiktaş sahadan 3-0 galip ayrıldı. Bu galibiyetle puanını 13'e çıkaran Beşiktaş, grupların bitimine 1 hafta kala gruptan lider çıkmayı garantiledi.

Siyah-beyazlılar son 16 turunda, C Grubu'nu ikinci sırada bitiren Fenerbahçe ile eşleşti. Tek maçlı eleme usulüyle oynanacak ikinci tur maçı 5 Şubat'ta Vodafone Arena'da oynanacak.

Trump'ın yemin törenine 900 bin kişi gelecek

Aylin Nazlıaka kendini kelepçeledi

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Rasim Ozan, Fatih Terim'e tazminat ödeyecek

Rasim Ozan, Fatih Terim'e tazminat ödeyecek

Rasim Ozan Kütahyalı, Fatih Terim'in kendisinden şikayetçi olması sonucunda görülen davada tazminata

Selçuk İnan'a alternatif bir isim düşünülüyor

Selçuk İnan'a alternatif bir isim düşünülüyor

Galatasaray'da Selçuk İnan'ın alternatifi üzerinde çalışıldığı öğrenildi.

 

Statta güvenlik uzmanı görevlendirildi!

Statta güvenlik uzmanı görevlendirildi!

76 bin kişilik Old Trafford Stadı için güvenlik uzmanı görevlendirildi.

Son transfer sözleşmeyi hastanede imzaladı

Son transfer sözleşmeyi hastanede imzaladı

Gençlerbirliği'nin son trasnferi Bady sözleşmesini hastanede imzaladı.

 

Ertuğrul Sağlam'ın yeni adresi belli oldu

Ertuğrul Sağlam'ın yeni adresi belli oldu

Ertuğrul Sağlam, Alanyaspor ile anlaşmaya vardı. Anlaşmayı, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu açıkl

Galatasaray, Elazığspor'u 4 golle devirdi

Galatasaray, Elazığspor'u 4 golle devirdi

Galatasaray, Elazığspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele, Galatasaray'ın bol gollü üstünlüğü ile so


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya