Beşiktaş, Fenerbahçe ile oynayacak!
Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile oynayacağı kesinleşti. Darıca Gençlerbirliği'ni yenen Beşiktaş, grubu lider olarak bitirmeyi garantiledi.
Vodafone Arena'daki maçta siyah-beyazlılar Alman oyuncusu Andreas Beck'in 20. dakikadaki golüyle öne geçti. Portekizli yıldız Ricardo Quaresma attığı klas golle 33'te farkı 2'ye çıkardı. Quaresma, Beşiktaş formasıyla Türkiye Kupası'nda son golünü 2011 yılında Kadir Has stadında Başakşehir'e karşı atmıştı.
İlk yarıyı 2-0 önde tamamlayan siyah beyazlılar, 70'te Aras Özbiliz'in frikik golüyle farkı 3'e çıkardı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Beşiktaş sahadan 3-0 galip ayrıldı. Bu galibiyetle puanını 13'e çıkaran Beşiktaş, grupların bitimine 1 hafta kala gruptan lider çıkmayı garantiledi.
Siyah-beyazlılar son 16 turunda, C Grubu'nu ikinci sırada bitiren Fenerbahçe ile eşleşti. Tek maçlı eleme usulüyle oynanacak ikinci tur maçı 5 Şubat'ta Vodafone Arena'da oynanacak.
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