Beşiktaş-Fenerbahçe maçı saat kaçta?
Futbolseverlerin heyecanla beklediği Beşiktaş-Fenerbahçe maçına ramak kaldı. Fenerbahçe'nin dev mücadeleye mutlak zafer için çıkması bekleniyor.
Ziraat Türkiye Kupası'nda erken final heyecanı yaşanıyor. İki dev, Spor Toto Süper Lig'in ardından kozlarını Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında paylaşacak. Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş-Fenerbahçe, Vodafone Park'ta karşı karşıya gelmiş, Şenol Güneş'in öğrencileri sahadan 3-1 galip ayrılmıştı. Siyah-Beyazlılar Fernandao'nun golüne, Quaresma'nın 2 ve Vida'nın golleriyle karşılık vererek sahadan 3 puanla ayrılmıştı. Beşiktaş ile Fenerbahçe yarı final ilk ayağında ikinci maç için avantajlı bir skorla sahadan ayrılmaya çalışacak. Hem Şenol Güneş hem de Aykut Kocaman günlerdir zafer formülü hazırlıyor, 2 hoca da rövanş için avantaj yakalamayı hedefliyor
Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak yarı final karşılaşması bu akşam saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma ATV ekranlarından şifresiz olarak naklen ekranlara gelecek. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak...
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Tolga, Gökhan, Pepe, Tosiç, Adriano, Quaresma, Medel, Tolgay, Talisca, Lens,Negredo
Fenerbahçe: Volkan (Kameni), Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Josef, M.Ekici (M.Topal), Alper, Giuliano, Valbuena Soldado
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'na bu sezon 5. turdan katıldı. Bu turda Manisaspor'u 9-0 ve 1-1'lik skorlarla farklı geçen siyah-beyazlı ekip, son 16 turunda Osmanlıspor ile eşleşti. Başkent ekibine ilk maçta 4-1 kazanan Kartal, ikinci maçta 2-1 mağlup olmasına rağmen çeyrek finale yükselmişti. Çeyrek finalde yine bir Ankara takımıyla eşleyen Şenol Güneş'in öğrencileri, ilk maçı 3-1, ikinci maçı ise 1-0 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'na bu sezon 5. turdan katıldı. Bu turda Adana Demirspor'u 6-0 ve 4-1'lik skorlarla mağlup ederek eleyen sarı-lacivertli ekip, son 16 turundaysa İstanbulspor'u 2-0 ve 1-0'lık galibiyetlerle saf dışı bırakıp çeyrek finale yükselmişti. Çeyrek finalde, Giresunspor ile eşleşen Fenerbahçe, iki maçtan da 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve yarı finale yükseldi.
Maçın hakemi Fırat Aydınus
Zorlu karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Özgür Yankaya.
FANATİK
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