Beşiktaş formülü buldu! FİFA'ya gidiyor
Kanadalı oyuncunun transferinin sertifikasının hala gelmemesi siyah-beyazlıları atağa geçirdi. Beşiktaş kulübü, Cyle Larin için FİFA'ya gitmeye hazırlanıyor.
Beşiktaş Kulübü'nün geçen hafta FIFA, TMS (Oyuncu eşleştirme) sistemi üzerinden talep ettiği ve bugüne kadar gelmeyen Larin'in transfer sertifikasına ret cevabı verilmesi halinde siyah-beyazlılar son çare olarak FIFA Futbolcu Statüsü Komitesi'ne başvuru yaparak geçici lisans talebinde bulunacak.
Geçmişte de Galatasaray, Drogba'yı Çin'den transfer ederken sarı-kırmızılılar Fildişi Sahilli futbolcuyu dava sonuçlanıncaya dek FIFA'nın verdiği geçici lisanla oynatmıştı. Drogba serbest kaldığını iddia ederek G.Sarayla sözleşme imzalamış buna karşılık Drogba'nın kulübü Shanghai Shenhua sözleşmesini uzattıklarını duyurmuş ve konu FIFA'lık olmuştu.
FOTOMAÇ
DİĞER HABERLER
Cenk Tosun'a İngiliz kulübünde büyük şok!
Golcü oyuncu Cenk Tosun, büyük ümitlerle gittiği İngiltere'de hayal kırıklığına uğradı.
Şenol Güneş'ten flaş karar! Kadroyu değiştirdi
Teknik adam Şenol Güneş, takımın kadrosunda değişikliğe gidiyor.
Beşiktaş, Love ile 2,5 sene için imza atıyor
Beşiktaş Kulübü, tecrübeli oyuncu Love ile ilgili açıklama yaptı.
PFDK'dan Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye ceza
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, 3 büyüklere ceza yağdırdı.
Fatih Terim ilk transferini gerçekleştirdi
Tecrübeli teknik adam Fatih Terim ilk transferini gerçekleştirdi.
Beşiktaş'ta Larin krizi gün geçtikçe büyüyor
Beşiktaş'ta golcü oyuncu Larin ile ilgili kriz gün geçtikçe büyüyor.