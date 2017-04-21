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Beşiktaş: G.Saray Lig'deki konumuna baksın

Beşiktaş: G.Saray Lig'deki konumuna baksın.17626
  • Giriş : 21.04.2017 / 16:37:00

Beşiktaş ile Galatasaray arasında yaşanan gerilim devam ediyor.

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Beşiktaş'ın Lyon ile karşı karşıya geldiği mücadele sonrası Galatasaray Kulübü'nden yapılan paylaşıma sert cevap geldi.

Beşiktaş Kulübü 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi, Lyon'a elendikleri mücadeleyi değerlendirdi. Çebi, Galatasaray'ın UEFA kupalı paylaşımı hakkında da konuştu.

İşte Ahmet Nur Çebi'nin Radyospor'a yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar;

"Muhteşem bir ortamda, Avrupa'nın en iyi takımlarından birine karşı ortaya konulan bir mücadele var. Ayrıca taraftarlarımız kalitesini Lyon taraftarlarına karşı gösterdi. Penaltılarla elendik bence şans faktörüde var, ayrıca Fabri'ye de çok teşekkür ediyorum. Kendisi muazzam bir performans ortaya koydu. Ben UEFA yemeğinde yoktum, takımla beraber olmak istedim, başkanımız oradaydı. Bu karar ölçüsüz adaletsiz bir karar, biz buna gerekli itirazları yapacağız. 10 günlük bir süreç var, tahkimde görüşüleceği gün biz de orada olacağız. Bizim kapalı kapılar ardında konuşacak bir şeyimiz yok. Servet Yardımcı'da bize gerekli desteği gösterecek, onunla da görüşmelerimiz var. Bizim UEFA'ya karşı güçlü argümanlarımız var, Avrupa'nın meşhur adaletini göreceğiz."

"Galatasaray kulübünün canı sağolsun, böyle eğlenmeyi kendilerine layık gördülerse hayırlı olsun. Lig de içinde bulundukları durumu bu şekilde telafi etmek istiyorlarsa, böyle yapmaları normal. Galatasaray taraftarları da durumun farkında, geçmişle övünmek herkesin hakkı ama böyle yaparlarsa daha da geriye giderler. Ben hiç bir şekilde kaale almıyorum, eğlenmek istiyorlarsa lig de bulundukları konuma baksınlar."

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