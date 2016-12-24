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Beşiktaş, Gaziantep ile karşı karşıya geliyor

Beşiktaş, Gaziantep ile karşı karşıya geliyor.20928
  • Giriş : 24.12.2016 / 18:32:00

Süper Lig'de Beşiktaş, Gaziantepspor ile karşı karşıya geliyor.

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Beşiktaş, zirve yarışında kan kaybetmemek için Gaziantepspor karşısından 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Serkan Çınar'ın düdük çaldığı mücadele Vodafone Arena Stadı'nda oynanıyor.

Süper Lig'in ilk yarısının son mücadelesini verecek olan takımlarda ilk 11'ler şöyle:

Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Marcelo, Rhodolfo, Tosic, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Tolgay, Cenk, Aboubakar

Gaziantepspor: Gökhan, Rajtoral, Barış, Musa, Van Hintum, Fatau, Muhammed, Abdülkadir, Kangwa, Ghilas, İlhan

Geçen hafta Kasımpaşa'ya deplasmanda 2-1 mağlup olarak bu sezonun ilk yenilgisini alan siyah- beyazlılarda, cezası sona eren Brezilyalı stoper Marcelo, bugünkü maçta takımdaki yerini alacak. Aynı maçta sarı kart görerek cezalı duruma düşen Adriano ise forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta Kanadalı yıldız Atiba Hutchinson, ceza sınırında bulunuyor. Tecrübeli orta saha oyuncusu Hutchinson, bu maçta sarı kart görmesi halinde ligin ikinci yarısındaki Osmanlıspor maçında forma giyemeyecek.

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