Beşiktaş-Gaziantep maçı saat kaçta?
Futbolseverlerin heyecanla beklediği Beşiktaş-Gaziantepspor maçına saatler kaldı. İki takımda iddiasını ortaya koyarken Kara Kartal 3 puan istiyor.
Saat 19.00'da Vodafone Arena'da oynanacak mücadelede hakem Serkan Çınar düdük çalacak.
Süper Lig'de ilk yenilgisini geçen hafta alan Beşiktaş 15. hafta mücadelesinde İbrahim Üzülmez'in çalıştırdığı Gaziantepspor ile Vodafone Arena'da 3 puan mücadelesi verecek. Siyah-beyazlılar zirve mücadelesinde kayıp istemiyor. Son 6 maçını kaybeden Gaziantep ise deplasmanda sürpriz peşinde.
Beşiktaş'ta cezası biten Marcelo Guedes karşılaşmada forma giyebilecek. Kasımpaşa maçında cezalı duruma düşen Adriano ise takımını eksik bırakacak. Siyah-beyazlılarda Caner Erkin ve Aras Özbiliz'in sakatlıkları devam ediyor.
Beşiktaş-Gaziantepspor maçı saat kaçta hangi kanalda?
24 Aralık Cumartesi akşamı Vodafone Arena'da oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşma Lig TV'den canlı yayınlanacak. Maçın canlı-grafikli anlatımı fanatik.com.tr'de olacak.
Spor Toto Süper Lig’de 15 haftada 32 puan toplayan Siyah-Beyazlılar, Gaziantepspor’la oynayacakları karşılaşmanın hazırlıklarını dün yaptıkları antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Şenol Güneş tarafından basına kapalı olarak gerçekleştirilen akşam çalışmasında oyuncular, taktik ağırlıklı bir idman gerçekleştirdi. Futbolcular, antrenmanın ardından kampa girip maç saatini beklemeye başladı.
Ligde bu akşam Beşiktaş’a konuk olacak Gaziantepspor’da Elyasa Süme, kart cezalısı olması sebebiyle bu akşam takım arkadaşlarını yalnız bırakacak. Güneydoğu Anadolu temsilcisinde bu isim dışında eksik oyuncu yer almıyor.
Siyah-beyazlı takımda Atiba Hutchinson, ceza sınırında bulunuyor. Geride kalan 15 haftada 3 sarı kart gören Beşiktaş’ın tecrübeli orta saha oyuncusu Hutchinson, bu maçta sarı kart görmesi halinde ligin ikinci yarısındaki Osmanlıspor maçında forma giyemeyecek.
Ayak tarak kemiğinde yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşık 2 aydır sahalardan uzak kalan Anderson Talisca, teknik direktör Şenol Güneş’in görev vermesi halinde Gaziantepspor maçında forma giyebilecek. Bir süredir antrenmanlara devam eden Brezilyalı oyuncu, "Şehitlere Saygı" organizasyonunda sahaya çıkmıştı.
Beşiktaş ile Gaziantepspor, lig tarihinde 61. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 1979-1980 sezonunda başlayan rekabette 60 lig maçı yapıldı. Siyah-beyazlılar, bu maçların 30’unu kazandı, 11’ini yitirdi, 19 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Beşiktaş’ın 97 golüne, Gaziantepspor 50 golle karşılık verdi. Geçen sezonki maçları Beşiktaş, Gaziantep ve İstanbul’da aynı skorla 4-0 kazandı.
Gaziantepspor, Süper Lig’de Beşiktaş’ı 7 maçtır yenemiyor. Rakibi karşısında ligdeki son galibiyetini 2012-2013 sezonunun ilk yarısında evinde 3-2’lik skorla alan kırmızı-siyahlı ekip, daha sonraki 7 randevuda 5 kez yenildi, 2 kez berabere kaldı.
Beşiktaş, lig tarihinde Gaziantepspor karşısında en farklı skorlu galibiyetlerini 1996-1997 sezonunda İstanbul’daki maçta 5-1, geçen sezon da Gaziantep ve İstanbul’da 4-0’lık skorlarla aldı. Gaziantepspor ise rakibi karşısında en fazla 2 farklı skorlu galibiyetler alabildi. Bu arada, iki takım arasındaki en gollü maç 1995-1996 sezonunda İstanbul’da oynandı ve Beşiktaş’ın 5-3 kazandığı karşılaşmada futbolseverler toplam 8 gol izledi.
İstanbul’da yapılan lig maçlarında Beşiktaş’ın rakibine belirgin bir üstünlüğü göze çarpıyor. Siyah-beyazlılar, İstanbul’da Gaziantepspor’a yalnızca 2 kez boyun eğdi. Beşiktaş, İstanbul’daki 27 lig maçının 20’sini kazandı, 2 kez yenildi, 5 karşılaşmada da taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Siyah-beyazlılar, İstanbul’da yaptığı maçlarda rakip fileleri 59 kez havalandırdı, kalesinde 21 gol gördü.
Gaziantepspor, deplasmanda 14 maçtır kazanamıyor. En son galibiyetini 16 Ocak 2016’da Kasımpaşa’yı İstanbul’da 2-1 mağlup ederek alan Antep, ardından rakip sahadaki maçlardan 5 beraberlik, 9 yenilgiyle ayrıldı.
Kocaeli, Antalya ve Ankara’daki maçlar
Beşiktaş, lig tarihinde ev sahibi takım sıfatıyla Gaziantespor ile yaptığı 3 maçı İstanbul dışında oynadı. İki takım arasında 2004-2005 sezonunda İstanbul’da yapılması gereken maç, İnönü Stadı’ndaki yenileme çalışmaları nedeniyle İzmit İsmetpaşa Stadı’nda oynandı ve Gaziantepspor 4-3 kazandı. 2010-2011 sezonunda ise Beşiktaş’ın cezası nedeniyle Antalya’daki Mardan Antalyaspor Stadı’nda seyircisiz yapılan karşılaşma 1-1 bitti. Vodafone Arena’nın yapımı aşamasında 2014-2015 sezonunda Ankara’daki Osmanlı Stadı’nda yapılan müsabaka da 1-1 sona erdi.
Beşiktaş ile Gaziantepspor arasındaki son 10 lig maçı
2011-2012 Gaziantepspor-Beşiktaş 0 - 0
Beşiktaş-Gaziantepspor 3 - 2
2012-2013 Gaziantepspor-Beşiktaş 3 - 2
Beşiktaş-Gaziantepspor 1 - 1
2013-2014 Beşiktaş-Gaziantepspor 2 - 0
Gaziantepspor - Beşiktaş 1 - 2
2014-2015 Gaziantepspor - Beşiktaş 0 - 1
Beşiktaş - Gaziantepspor 1 - 1 (Ankara’da oynandı)
2015-2016 Gaziantepspor - Beşiktaş 0 - 4
Beşiktaş - Gaziantepspor 4 - 0
MUHTEMEL 11'LER;
BEŞİKTAŞ:
Fabri
Gökhan Gönül
Marcelo
Tosic
Beck
Quaresma
Atiba
Oğuzhan
Tolgay
Cenk
Aboubakar
T.D.: Şenol Güneş
GAZİANTEPSPOR:
Gökhan
Barış
Musa
Hintum
Rajtoral
Muhammed
Abdulkadir
Orkan
Angan
Kangwa
Ghillas
T.D.: İbrahim Üzülmez
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