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Beşiktaş, Gençlerbirliği ile mücadele ediyor

Beşiktaş, Gençlerbirliği ile mücadele ediyor.14557
  • Giriş : 13.10.2017 / 19:56:00
  • Güncelleme : 13.10.2017 / 20:16:11

Süper Lig'de haftanın açılış müsabakasında Beşiktaş, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşıyor.

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Beşik Modelleri

Beşiktaş, deplasmandan 3 puanla dönmenin hesaplarını yaparken, Gençlerbirliği de evinde galibiyet peşinde.

- CANLI SKOR -

GENÇLERBİRLİĞİ: 1
BEŞİKTAŞ: 0

Ligdeki son 2 maçında 5 puan yitiren siyah-beyazlı takım, Başkent ekibi karşısında yeni bir çıkış yakalamayı hedefliyor. Sezona iyi başlayan ve ilk 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alan Beşiktaş, son 2 haftadaki maçlarda ise F.Bahçe'ye 2-1 yenilip, Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı. Son maçlardaki kayıplarıyla 19 puanlı lider Galatasaray'ın 5 puan gerisine düşen siyah-beyazlılar, G.Birliği'ni yenerek kötü gidişi sonlandırmaya çalışacak.

SAAT: 20.00
STAT: 19 MAYIS
HAKEM: Halis ÖZKAHYA

GENÇLERBİRLİĞİ İLK 11'İ:

Hopf, Ahmet oğuz, Uğur, Palitsevich, Ahmet İlhan, Scekic, Muric, Ndiaye, Serdar özkan, Khalili, Zeki

BEŞİKTAŞ İLK 11'İ:

Fabri, Gökhan Gönül, Pepe, Tosic, Caner, Atiba, Oğuzhan, Lens, Talisca, Cenk Tosun, Negredo

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