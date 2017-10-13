Beşiktaş, Gençlerbirliği ile mücadele ediyor
Beşiktaş, deplasmandan 3 puanla dönmenin hesaplarını yaparken, Gençlerbirliği de evinde galibiyet peşinde.
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GENÇLERBİRLİĞİ: 1
BEŞİKTAŞ: 0
Ligdeki son 2 maçında 5 puan yitiren siyah-beyazlı takım, Başkent ekibi karşısında yeni bir çıkış yakalamayı hedefliyor. Sezona iyi başlayan ve ilk 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alan Beşiktaş, son 2 haftadaki maçlarda ise F.Bahçe'ye 2-1 yenilip, Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı. Son maçlardaki kayıplarıyla 19 puanlı lider Galatasaray'ın 5 puan gerisine düşen siyah-beyazlılar, G.Birliği'ni yenerek kötü gidişi sonlandırmaya çalışacak.
SAAT: 20.00
STAT: 19 MAYIS
HAKEM: Halis ÖZKAHYA
GENÇLERBİRLİĞİ İLK 11'İ:
Hopf, Ahmet oğuz, Uğur, Palitsevich, Ahmet İlhan, Scekic, Muric, Ndiaye, Serdar özkan, Khalili, Zeki
BEŞİKTAŞ İLK 11'İ:
Fabri, Gökhan Gönül, Pepe, Tosic, Caner, Atiba, Oğuzhan, Lens, Talisca, Cenk Tosun, Negredo
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