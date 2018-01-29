Beşiktaş golcü oyuncuyu KAP'a bildirdi
Beşiktaş Kulübü'nden transfer hamlesi. Son şampiyon siyah-beyazlılar, golcü oyuncu Matej Mitrovic'i Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.
Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:
Profesyonel futbolcu Matej Mitrovic'in geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.
2017-2018 Sezonu için Club Brugge kulübü tarafından şirketimize 400.000 Avro geçici transfer bedeli ödenecektir. Şarta bağlı ek geçici transfer bedeli 100.000 Avro olarak belirlenmiştir.
Futbolcunun transfer haklarının nihai satın alma opsiyonu 4.500.000 Avro garanti, 500.000 Avro şarta bağlı olmak üzere olup 01.06.2018 tarihine kadar Club Brugge kulübüne ait olacaktır.
Kamuoyuna saygıyla ile duyurulur.
ŞAMPİY10
DİĞER HABERLER
Beşiktaş-Bayern Münih maçı şifresiz kanalda
Galatasaray'da olay! Özbek kulüp binasında
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, acil kulüp binasına görüşmeye gitti.
Trabzon'daki dev mücadelede kazanan yok!
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor'la Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
36 yaşındaki Federer'den 20. Grand Slam zaferi!
36 yaşındaki Roger Federer, Avustralya Açık'ta tekler kariyerinin 20. Grand Slam şampiyonluğuna imza
Vagner Love: Pazarlıklar sona erecek
Beşiktaş ile adı geçen Alanyasporlu Vagne Love, kulüp başkanına resti çekti.
Galatasaray Fatih Terim'le tam gaz: 2-0
Galatasaray, 19. hafta karşılaşmasında konuğu Osmanlıspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.