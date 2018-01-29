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Beşiktaş golcü oyuncuyu KAP'a bildirdi

Beşiktaş golcü oyuncuyu KAP'a bildirdi.19868
  • Giriş : 29.01.2018 / 15:44:00

Beşiktaş Kulübü, golcü oyuncu Matej Mitrovic'i KAP'a bildirdi.

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Beşiktaş Kulübü'nden transfer hamlesi. Son şampiyon siyah-beyazlılar, golcü oyuncu Matej Mitrovic'i Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.   

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

Profesyonel futbolcu Matej Mitrovic'in geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

2017-2018 Sezonu için Club Brugge kulübü tarafından şirketimize 400.000 Avro geçici transfer bedeli ödenecektir. Şarta bağlı ek geçici transfer bedeli 100.000 Avro olarak belirlenmiştir.

Futbolcunun transfer haklarının nihai satın alma opsiyonu 4.500.000 Avro garanti, 500.000 Avro şarta bağlı olmak üzere olup 01.06.2018 tarihine kadar Club Brugge kulübüne ait olacaktır.

Kamuoyuna saygıyla ile duyurulur.

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