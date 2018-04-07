Beşiktaş, Göztepe'yi gol yağmuruna tuttu
Beşiktaş, haftanın ilk mücadelesinde Göztepe'yi gol bombardımanına tuttu.
Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş, önemli eksiklerle çıktığı maçta Göztepe'yi 5-1 mağlup etti ve çok önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı.
Göztepe'yi konuk eden Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, cezalı ve sakat oyunculardan dolayı ilk 11'de zorunlu değişikliğe gitti. Siyah-beyazlı ekipte sarı kart cezalıları Atiba Hutchinson, Oğuzhan Özyakup ve Tolgay Arslan, Göztepe karşısında görev alamadı. Sakatlığı nedeniyle hafta içindeki antrenmanlarda yer alamayan Gökhan Gönül ise yedek soyundu. Beşiktaş'ta sarı kart cezası nedeniyle Aytemiz Alanyaspor karşısında forma giyemeyen Gary Medel ile Adriano, cezalarının bitmesinin ardından Göztepe maçında ilk 11'de forma giydi.
Göztepe'de ise Kadu en önemli eksik olarak dikkat çekti.
Maçtaki ilk tehlikeli atağı konuk Göztepe geliştirdi. 8. dakikada Castro'nun pasında topla buluşan Demba Ba'nın şutunda top auta gitti. Siyah beyazlıların golü ise 2018'in genelinde olduğu gibi Talisca'dan geldi. 19. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Caner Erkin'in ortasında Talisca kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. Bu sezonki 12. golüne imza atan Brezilyalı, bunların 6'sını kafayla atarak Süper Lig'in bu kategoride zirvesinde yer aldı.
Beşiktaş 26. dakikada farkı ikiye çıkardı. Babel soldan taşıdığı topu dışarı çevirdi, Medel ceza yayı üzerinden çok sert vurdu ve Süper Lig'deki ilk golüyle farkı ikiye çıkardı. Şilili 2015 yılından bu yana ilk lig golüne de imza atmış oldu.
İlk yarı bu skorla sona ereken, 2. yarı ev sahibin kontrolünde başladı. Rakibine fırsat vermeyen Beşiktaş, 64. dakikada farkı 3'e çıkardı. Kullanılan kornerde Necip öndirekte aşırttı, Tosic bu sezonki 4. golüyle skoru 3-0'a getirdi.
Golden sonra pozisyonlar bulan Göztepe oldu. 69. dakikada son haftaların başarılı ismi Halil, farkı ikiye ikiye indirdi. Golden sonra da demba Ba ile bir tyopu direkte patlayan Göztepe 78. dakikada Rotman'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.
86. dakikada Mustafa Pektemek'in müthiş ara pasında oyuna giren Larin, ligdeki ilk golünü attı ve farkı tekrar 3'e çıkardı. Bu golden bir dakika sonra bu kez Talisca kaleci ile karşı karşıya kaldı, pasında Babel bomboş kaleye topu gönderdi ve skoru 5-1'e getirdi.
Karşılaşma da bu golle 5-1 sona erdi. Siyah beyazlılar böylece üstüste 2. galibiyetini elde ederek 56 puana yükseldi. Göztepe ise 40 puanda kaldı.
DİĞER HABERLER
Beşiktaş'ta sakatlık şoku yaşanıyor!
İzmir takımı Göztepe ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ta sakatlık şoku yaşanıyor.
Antalyaspor deplasmanda Karabük'ü devirdi
Antalyaspor deplasmanda karşı karşıya geldiği Karabük'ü devirdi.
F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım bombayı patlattı
F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım, seçim öncesi bombayı patlattı.
Ümit Özat: Şenol Güneş'in utanması yok
Ümit Özat, teknik adam Şenol Güneş ile ilgili olay yaratacak açıklamalarda bulundu.
Cenk: Beşiktaş'a karşı oynamak istemem
İngiltere'de forma giyen Cenk Tosun, eski takımına dair açıklama yaptı.
Fenerbahçe'den Fikret Orman'a yeni tepki
Fenerbahçe'den Başkan Fikret Orman'a Demba Ba tepkisi geldi.