Beşiktaş haftanın açılışını 3 puanla yaptı
Siyah beyazlılar Akhisar mücadelesinden 3 puanla ayrıldı.
Beşiktaş maça kararlı ve hızlı bir başlangıç yaparken, henüz 3. dakikada Babel'in golüyle 1-0 öne geçmeyi başardı.
Golden sonra da oyundaki üstünlüğü elinde bulunduran siyah beyazlılar bu sefer de 20. dakikada Alvaro Negredo'nun golüyle skoru 2-0 yaparak ilk yarıyı tamamladı...
İkinci yarıda da maça baskılı başlayan Beşiktaş 47. dakikada karşılaşmanın yıldızı olan Ryan Babel'in golüyle skoru 3-0 yaptı. Kalan dakikalarında birçok önemli fırsat bulan Beşiktaş başka gol atamayınca müsabaka 3-0 sona erdi.
Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 59'a yükseltirken, Akhisar 34 puanda kaldı...
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