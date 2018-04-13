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Beşiktaş haftanın açılışını 3 puanla yaptı

Beşiktaş haftanın açılışını 3 puanla yaptı.25555
  • Giriş : 13.04.2018 / 21:54:00

Beşiktaş deplasmanda 3 puan kazandı. Mücadele 3-0 sona erdi.

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Büyüyen Beşik

Siyah beyazlılar Akhisar mücadelesinden 3 puanla ayrıldı.

Beşiktaş maça kararlı ve hızlı bir başlangıç yaparken, henüz 3. dakikada Babel'in golüyle 1-0 öne geçmeyi başardı.

Golden sonra da oyundaki üstünlüğü elinde bulunduran siyah beyazlılar bu sefer de 20. dakikada Alvaro Negredo'nun golüyle skoru 2-0 yaparak ilk yarıyı tamamladı...

İkinci yarıda da maça baskılı başlayan Beşiktaş 47. dakikada karşılaşmanın yıldızı olan Ryan Babel'in golüyle skoru 3-0 yaptı. Kalan dakikalarında birçok önemli fırsat bulan Beşiktaş başka gol atamayınca müsabaka 3-0 sona erdi.

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 59'a yükseltirken, Akhisar 34 puanda kaldı...

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