Beşiktaş hakkında her şey tek platformda

Giriş : 28.04.2017 / 02:07:00

Türkiye’nin en köklü profesyonel spor kulübü Beşiktaş, 1903 yılından bu yana gelen köklü geçmişine birbirinden önemli ulusal ve uluslar arası başarı sığdırmış ve günümüzde de her alanda olan başarılarını sürdürmeye devam ediyor.