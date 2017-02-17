Beşiktaş, İsrail'de kazandı!
Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu maçında İsrail temsilcisi Hapoel Beer Sheva ile karşı karşıya geldi. İngiliz hakem Martin Atkinson'ın düdük çaldığı mücadelede Beşiktaş kazanmayı bildi.
Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında deplasmanda İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva'yı 3-1 yendi.
42. dakikada Quaresma'nın ortasında topla buluşan Cenk Tosun'un şutu William Soares'e çarparak ağlarla buluştu ve Beşiktaş mücadelede 1-0 öne geçti.
Bu golden 2 dakika sonra Dusko Tosic'in hatasında ceza sahasında topla buluşan Elyaniv Barda skoru eşitledi: 1-1. Karşılaşmanın ilk yarısı bu sonuçla tamamlandı.
İkinci yarının hemen başında Beşiktaş gole yaklaştı. 47'de Marcelo'nun kafa vuruşunda top üst direkten döndü.
60. dakikada Kara Kartal bir kez daha öne geçti. Tosic'in ortasında topu iyi kontrol eden Cenk Tosun düzgün bir vuruşla durumu 2-1'e getirdi. Bu sezon çıktığı 29. resmi maçta 17. golünü atan Cenk Tosun, son 10 maçta 9 kez fileleri havalandırdı.
63. dakikada Maharan Radi'nin kaleye gönderdiği sert şutta Fabri gole izin vermedi.
80. dakikada Talisca'nın muhteşem şutunda top sol kale direğinden geri döndü.
90+3. dakikada Talisca'nın taşıdığı topta Atiba gecenin sonucu ilan etti.
Beşiktaş sahadan 3-1'lik skorla ayrıldı ve rövanş öncesi büyük bir avantaj yakaladı.
Beşiktaş ile Hapoel Beer Sheva arasındaki rövanş maçı 22 Şubat Çarşamba günü oynanacak.
Habertürk
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