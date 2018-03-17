Facebook Twitter Rss

Beşiktaş harekete geçti! Tekir'i arıyorlar

Beşiktaş harekete geçti! Tekir'i arıyorlar.21261
  • Giriş : 17.03.2018 / 10:22:00

Beşiktaş yönetimi, tekir temalı reklam kampanyası başlatıyor.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Şampiyonlar Ligi için karşı karşıya geldiği Bayern maçında sahaya giren kedi yüzünden UEFA Disiplin Kurulu'na sevk edilen Beşiktaş, tekir için harekete geçti.

İletişim Komitesi de şimdi sahaya giren kediyi bulmak ve reklamda kullanmak için seferber oldu. Öte yandan Beşiktaş'ın Disiplin Kurulu'na sevki İngiliz futbolseverleri kızdırdı. Taraftarlar, "Kediye ceza vermeleri lazım, kulübe değil", "Kendini atan oyuncuya ceza yok ama bir kedi üzerinden ceza verebilirler", "Stada meşale girmesi normal ama kedi değil. Öyle mi!" mesajları ile UEFA'yı eleştirdi.

HÜRRİYET

Mehmet Aydın Uruguay'dan istenecek

Başbakan: AB böyle çıkıntılıklar yapyor

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Fenerbahçe'de Gomis alarmı yaşanıyor

Fenerbahçe'de Gomis alarmı yaşanıyor

Fenerbahçe'de Bafetimbi Gomis konusunda kriz patlak verdi.

Şenol Güneş'ten kritik maç öncesi zor karar

Şenol Güneş'ten kritik maç öncesi zor karar

Tecrübeli teknik adam Şenol Güneş, kritik maç öncesi zor bir karar alacak.

 

Başkan Aziz Yıldırım derbi primini açıkladı

Başkan Aziz Yıldırım derbi primini açıkladı

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, derbi primlerini açıkladı.

Beşiktaş'ın Talisca ile ilgili kararı belli oldu

Beşiktaş'ın Talisca ile ilgili kararı belli oldu

Beşiktaş'ın golcü oyuncu Anderson Talisca ile ilgili kararı belli oldu.

 

Fikret Orman: Ronaldo bize gelmek istiyor

Fikret Orman: Ronaldo bize gelmek istiyor

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Ronaldo ile ilgili açıklama yaptı.

Juraj Kucka bekleneni henüz veremedi

Juraj Kucka bekleneni henüz veremedi

Trabzonspor'un küçük bir servete transfer ettiği Juraj Kucka, beklenen performansı sergileyemiyor.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya