Beşiktaş harekete geçti! Tekir'i arıyorlar
Şampiyonlar Ligi için karşı karşıya geldiği Bayern maçında sahaya giren kedi yüzünden UEFA Disiplin Kurulu'na sevk edilen Beşiktaş, tekir için harekete geçti.
İletişim Komitesi de şimdi sahaya giren kediyi bulmak ve reklamda kullanmak için seferber oldu. Öte yandan Beşiktaş'ın Disiplin Kurulu'na sevki İngiliz futbolseverleri kızdırdı. Taraftarlar, "Kediye ceza vermeleri lazım, kulübe değil", "Kendini atan oyuncuya ceza yok ama bir kedi üzerinden ceza verebilirler", "Stada meşale girmesi normal ama kedi değil. Öyle mi!" mesajları ile UEFA'yı eleştirdi.
HÜRRİYET
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