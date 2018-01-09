Beşiktaş, hazırlık maşında Den Haag ile karşılaştı
2-2 berabere biten mücadelede, takımlar sahada varlık gösteremedi.
Beşiktaş, devre arasındaki hazırlıklarını sürdürüyor. Antalya'da kamp yapan Beşiktaş, Hollanda ekibi Ado Den Haag ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Karşılaşma 2-2 beraberlikle bitti.
Devre arası kamp çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Antalya'da bir hazırlık maçı oynadı. Kartal, Hollanda ekibi Ado Den Haag ile prova yaptı. Mücadelenin ilk yarısını 2-0 geride kapatan Beşiktaş, Ado Den Haag karşısında ikinci yarıda attığı gollerle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.
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