Beşiktaş'ı hakem Cüneyt Çakır yakmış
Şampiyonlar Ligi'nde başarısına başarı katan Beşiktaş'ın Bayern Münih ile eşleşmesinin altından hakem Cüneyt Çakır çıktı.
Habertürk'te yer alan habere göre; Sezon başında Lyon'dan transfer edilen ve Ancelotti ayrıldıktan sonra özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki performansını yükselten Tolisso, 2 gol attığı PSG maçında ceza alanı içinde hakemi aldatmaya yönelik bir hareket yaptı...
Ancak Cüneyt Çakır, sarı kartı bulunmasına rağmen bu aldatıcı hareketinden dolayı ikinci sarı kartı gösterip Fransız futbolcuyu oyundan atmadı. Halbuki Çakır, bu sezon oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinden Belhanda'ya benzer bir pozisyon sonrası ikinci sarı kartını çıkarıp oyun dışı bırakmıştı.
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