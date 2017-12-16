Facebook Twitter Rss

Beşiktaş'ı hakem Cüneyt Çakır yakmış

Beşiktaş'ı hakem Cüneyt Çakır yakmış.18029
  • Giriş : 16.12.2017 / 09:09:00

Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri ile ilgili ilginç bir tesadüf yaşandı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Şampiyonlar Ligi'nde başarısına başarı katan Beşiktaş'ın Bayern Münih ile eşleşmesinin altından hakem Cüneyt Çakır çıktı.

Habertürk'te yer alan habere göre; Sezon başında Lyon'‫dan transfer edilen ve Ancelotti ayrıldıktan sonra özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki performansını yükselten Tolisso, 2 gol attığı PSG maçında ceza alanı içinde hakemi aldatmaya yönelik bir hareket yaptı...

Ancak Cüneyt Çakır, sarı kartı bulunmasına rağmen bu aldatıcı hareketinden dolayı ikinci sarı kartı gösterip Fransız futbolcuyu oyundan atmadı. Halbuki Çakır, bu sezon oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinden Belhanda'ya benzer bir pozisyon sonrası ikinci sarı kartını çıkarıp oyun dışı bırakmıştı.

Beşiktaş'tan o oyuncu için İngiliz devine teklif!

Hükümetten KDV açıklaması

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Beşiktaş'tan o oyuncu için İngiliz devine teklif!

Beşiktaş'tan o oyuncu için İngiliz devine teklif!

Beşiktaş Kulübü, İngiliz ekibine Juan Mata için teklif götürdü.

Emre Mor: Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyorum

Emre Mor: Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyorum

Genç oyuncu Emre Mor, Türkiye'ye geleceği iddialarını kesin dille yalanladı.

 

Fatih Terim için resmi açıklama geldi!

Fatih Terim için resmi açıklama geldi!

Fatih Terim ile ilgili Borsa Hersek Futbol Federasyonu'ndan açıklama geldi.

Beşiktaş'ta karar verildi! Talisca gidiyor

Beşiktaş'ta karar verildi! Talisca gidiyor

Beşiktaş'ta tecrübeli oyuncu Anderson Talisca için son karar verildi.

 

Flaş! Tahkim Kurulu kararları açıklandı!

Flaş! Tahkim Kurulu kararları açıklandı!

Tahkim Kurulu, Olcan Adın, Ankaragücü ve Fenerbahçe'nin itirazlarını reddetti.

Galatasaray'dan Arda Turan açıklaması!

Galatasaray'dan Arda Turan açıklaması!

Galatasaray Kulübü, golcü oyuncu Arda Turan ile ilgili açıklama geldi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya