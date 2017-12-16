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Beşiktaş için flaş Arda Turan iddiası!

Beşiktaş için flaş Arda Turan iddiası!.14988
  • Giriş : 16.12.2017 / 15:51:00

Golcü oyuncu Arda Turan'ın Beşiktaş'a geleceği iddia edildi.

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Büyüyen Beşik

İspanyol devi Barcelona'da forma giyen milli gururumuz Arda Turan ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Arda'nın Beşiktaş tarafından kiralanacağı iddia edildi.   

İspanyol basınında kısa süre önce yer bulan “Arda Turan, Beşiktaş ile görüşüyor” iddiaları, Başkan Fikret Orman'a sorulduğunda “Kesinlikle yok” yanıtı gelmişti. Fakat siyah-beyazlı kulübün kulislerinde farklı bir iddia dillendiriliyor.

Buna göre Beşiktaş, Arda'nın durumunu uzun süredir yakından takip ediyor. Barcelona'da adeta sürgün hayatı yaşayan yıldız futbolcuyla gizliden gizliye ilgileniliyor.  Milli yıldızın, yeniden forma giymek istediği Galatasaray'ın kendisine kapıları kapatması sonrası siyah-beyazlıları gündemine aldığı belirtiliyor.

Beşiktaş, kiralık formülü üzerinde çalışıyor. Buna göre 29 yaşındaki futbolcuyu 6 aylığına renklerine bağlayıp form tutmasını sağlayacak siyah-beyazlılar, sezon sonunda ise kulübe çok yakın olan ünlü menajer Ahmet Bulut'un da yardımıyla bonservisinin alınacağı bir formüle Barça'yı ikna edecek.

Arda'nın astronomik maaşının da ilk 6 ay için Barcelona tarafından karşılanması planlanıyor. Beşiktaş, yıldız isimden Şampiyonlar Ligi ve ligde büyük katkı alacağını düşünüyor.

Arda Turan'ın yakın çevresinde de bu konunun konuşulduğu iddiaları gündemde. Özellikle milli yıldızın ailesi Beşiktaş ismine hiç de soğuk değil. Galatasaray'ın Arda'ya, milli takımı bırakma aşamasına geldiği süreçte yeterli desteği vermediği düşünülüyor.

Ayrıca son dönemde taraftarın olumsuz yöndeki yorumları ışığında Arda Turan'ın, Galatasaray'da mutlu olamayacağı, kendini futbola veremeyeceği endişesi de ibreyi Beşiktaş'a çeviriyor.

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