Beşiktaş için kritik gün! Mahkemeye çıkıyor
Beşiktaş, Fransız takımı Lyon mücadelesinde çıkan olaylar nedeniyle mahkemeye çıkacak. Başkan Fikret Orman ve Yazıcıoğlu Cenevre'de sözlü ifade verecek.
13 Nisan'da Fransa'da oynanan Lyon-Beşiktaş maçında güvenlik güçlerinin yetersizliği nedeniyle seyircilerin sahaya girmesi ve maçın uzun bir süre başlayamaması sonucu çıkan olaylar için UEFA şu açıklamayı yapmıştı:
"UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, Beşiktaş'ın katılma hakkı kazandığı ilk turnuvada 1 yıl Avrupa kupalarından men edilmesi kararı aldı. Men cezası 2 yıllık deneme süreci boyunca ertelendi ve kulübe 100 bin Euro para cezası verildi. Bu erteleme benzer olayların yaşanması durumunda kaldırlıcak ve 1 yıl ceza devreye girecek. Beşiktaş'a verilen ceza meşale yakılması, sahaya yabancı madde atılması ve tribünlerin taşkınlık yapması gerekçeleriyle uygulandı."
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Hukuk İşlerinden Sorumlu yönetici Şafak Mahmut Yazıcıoğlu bu olay nedeniyle yarın sabah İsviçre'nin Cenevre kentinde UEFA Disiplin Kurulu'na sözlü olarak ifade verecek.
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