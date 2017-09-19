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Beşiktaş için tarihi gün! UEFA'dan açıklama

Beşiktaş için tarihi gün! UEFA'dan açıklama.17626
  • Giriş : 19.09.2017 / 15:57:00

UEFA, bugün yaptığı açıklama ile Beşiktaş'a güzel haberi verdi.

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UEFA, bugün yaptığı açıklamada 2019 yılındaki organizasyonlara aday olan ülke  ve şehirleri açıkladı. Türkiye'den Vodafone Park Stadı ile Süper Kupa organizasyon aday oldu.   

Beşiktaş için tarihi gün geldi çattı. Siyah beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Süper Kupa organizasyonlardan birisinin Vodafone Park'ta oynanması için 6 Haziran 2017'de teklif dosyasını göndererek başvuru yapmıştı.

UEFA İcra Komitesi, İsviçre'nin Nyon kentinde yapacağı toplantı sonrasında 21 Eylül'de finallerin hangi şehirlerde oynanacağına karar verecek ve bu statları açıklayacak.

Avrupa Ligi'nde aday olan şehirler:

İstanbul
Bakü
Sevilla

Süper Kupa'ya aday olan şehirler:

Tiran
Toulouse
Haifa
Astana
Belfast
Gdansk
İstanbul

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