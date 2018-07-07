Facebook Twitter Rss

Beşiktaş idmanı yine yarım kaldı! İşte nedeni

Beşiktaş idmanı yine yarım kaldı! İşte nedeni.25449
  • Giriş : 07.07.2018 / 09:39:00

Beşiktaş'ın Slovakya'da yürüttüğü antreman yine yarım kaldı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Kara Kartal yeni sezona bomba gibi hazırlanıyor. Slovakya'da çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ın idmanı ise yağmur yüzünden yarım kaldı.

Yaklaşık 1.5 saat süren idman, saha ortasında yapılan takım toplantısı ile başladı. Isınma hareketleri sonrasında iki gruba ayrılan futbolcular top kapma çalışması yaptı. Değişmeli gruplarla oynanan minik kale maçların ardından taktik çift kaleye geçildi. Ancak 15 dakika kadar devam eden çift kale maç yoğun yağmurun başlamasıyla erken sonlandırıldı ve antrenman normalden 15 dakika erken bitti.

Takımın dün akşamki idmanı da şiddetli yağmur nedeniyle yarıda kalmıştı.

Siyah beyazlılar Slovakya kampının ilk hazırlık maçını yarın Macaristan Nemzeti Bajnoksag Ligi takımlarından BC Siofok ile yapacak. Karşılaşma TSİ 19.00'da kamp yapılan otelin sahasında oynayacak.

ŞAMPİY10

TFF'den tarihi karar! Artık VAR kullanılacak

Beşiktaş'ta ilk ayrılık! Hollanda'ya gidiyor

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Beşiktaş'ta golcü oyuncu Babel'e zam geldi

Beşiktaş'ta golcü oyuncu Babel'e zam geldi

Beşiktaş'ta golcü oyuncu Ryan Babel'e zamlı teklif açıklandı.

Fatih Terim'den kaleci Muslera için mesaj

Fatih Terim'den kaleci Muslera için mesaj

Fatih Terim'den kaleci Muslera ile ilgili çarpıcı bir mesaj geldi.

 

Beşiktaşlı Quaresma'ya yeni talip çıktı

Beşiktaşlı Quaresma'ya yeni talip çıktı

Beşiktaşlı oyuncu Ricardo Quaresma'ya yeni bir talip daha çıktı.

Volkan Demirel, F.Bahçe'den maaş almayacak

Volkan Demirel, F.Bahçe'den maaş almayacak

Ünlü file bekçisi Volkan Demirel, Fenerbahçe'den maaş almayacak.

 

Ünlü futbolcudan organ mafyası iddiasına yanıt

Ünlü futbolcudan organ mafyası iddiasına yanıt

Ünlü futbolcu Eric Abidal, organ mafyası iddiasına yanıt verdi.

Fikret Orman: Yeni formalar uğur getirsin

Fikret Orman: Yeni formalar uğur getirsin

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yeni formalarla poz verdi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

ABD'nin bilindik isimlerinden Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya