Beşiktaş idmanı yine yarım kaldı! İşte nedeni
Kara Kartal yeni sezona bomba gibi hazırlanıyor. Slovakya'da çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ın idmanı ise yağmur yüzünden yarım kaldı.
Yaklaşık 1.5 saat süren idman, saha ortasında yapılan takım toplantısı ile başladı. Isınma hareketleri sonrasında iki gruba ayrılan futbolcular top kapma çalışması yaptı. Değişmeli gruplarla oynanan minik kale maçların ardından taktik çift kaleye geçildi. Ancak 15 dakika kadar devam eden çift kale maç yoğun yağmurun başlamasıyla erken sonlandırıldı ve antrenman normalden 15 dakika erken bitti.
Takımın dün akşamki idmanı da şiddetli yağmur nedeniyle yarıda kalmıştı.
Siyah beyazlılar Slovakya kampının ilk hazırlık maçını yarın Macaristan Nemzeti Bajnoksag Ligi takımlarından BC Siofok ile yapacak. Karşılaşma TSİ 19.00'da kamp yapılan otelin sahasında oynayacak.
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