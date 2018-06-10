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Beşiktaş, İlhan Mansız ile görüşecek

Beşiktaş, İlhan Mansız ile görüşecek.11596
  • Giriş : 10.06.2018 / 16:50:00

Beşiktaş, eski futbolcusu İlhan Mansız ile görüşme yapacak.

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Sepet Beşik

Beşiktaş kulübü yeni sezona bomba gibi hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, yardımcı teknik adam konusunda İlhan Mansız ile görüşecek.

Başkan Fikret Orman'ın "Hocanın yanına bir yardımcı antrenör almayı düşünüyoruz" açıklamasının ardından Yusuf Şimşek ile temas kuran yönetimin, Güneş'in olumsuz geri dönüşünün ardından rotasını değiştirdiği öğrenildi.

İspanya'nın Diaro Sport gazetesinin, Beşiktaşlı eski futbolcu Guti Hernandez'in Beşiktaş'ta yardımcı teknik direktör olacağını iddia etmesinin ardından gözler, İspanyol Futbol adamına çevrildi.

Şenol Güneş'in yardımcılığı için konuşulan bir diğer isim de, efsane golcü İlhan Mansız.

Yönetim, Beşiktaş formasını iki farklı dönemde giyen ve kulüp tarihinde unutulmaz bir yeri olan  İlhan Mansız ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

Bütün görüşmelerin ardından tecrübeli teknik adamın yardımcısı ile kararını açıklaması bekleniyor.

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