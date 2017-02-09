Beşiktaş ilk tepkisini verdi: Tahkime gideceğiz
Ahmet Nur Çebi, şu açıklamayı yaptı:
"BİZ VERİLEN CEZALAR BİRAZ FAZLA..."
"Bir derbi oynandı. Bu derbinin arkasında Futbol ile ilgili maalesef hiçbir şey konuşulmadı. Çünkü olaylar farklı yerlere taşıdı meseleleri. Üzgünüm. Ne yazık ki cezalar, yapılan hatalar, bunlar konuşuldu. Ben daha evvel de söylediğim gibi, federasyonun kurulları var. Gereğini onlar yapacaktır. Ben kararlara saygı duymak zorundayım. Beşiktaş'a verilen cezalar biraz fazla görünüyor. Tahkim Kurulu'na gidillecek muhtemelen."
"ZATEN İSMİNİN GEÇMESİ BİLE CEZA..."
"Metin Albayrak'a verilen cezayı söylüyorsanız, ben onu çok fazla buldum. Buralarda yöneticilik yaparken isminin ceza konusunda geçmesi bile size zaten bir cezadır. Üzücü bir olay. Bu başlı başına bir ceza."
"BİZ ŞAMPİYON OLACAĞIZ"
"Beşiktaş kamuoyuna söyleyeceğim şu: Biz şampiyon olacağız. Şampiyonluğa yürüyen bir Futbol takımımız var. Bu olayları geride bırakıp, artık önümüze bakmamız gerekiyor. Artık bu olayları konuşmamamız gerekiyor. Gereken dersleri çıkarmamız gerekli."
DİĞER HABERLER
FLAŞ! Kasımpaşa hükmen mağlup sayıldı
Spor Toto Süper Lig'de oynanan Adanaspor-Kasımpaşa maçında Kasımpaşa hükmen mağlup sayıldı.
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine ceza yağdı
Olaylı Beşiktaş - Fenerbahçe mücadelesine deyim yerindeyse "ceza yağdı".
Dursun Özbek: Gerekli izinler aldık!
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Riva ve Florya projeleri hakkında konuştu.
Fenerbahçe'den Beşiktaş'a olay gönderme
Olaylı Beşiktaş-Fenerbahçe maçı sonrası sarı-lacivertliler şok bir göndermede bulundu.
Başkan, Galatasaray'ın borcunu açıkladı
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, takımının toplam borcunu açıkladı.
Beşiktaşlı kaleciden F.Bahçe'ye: Şikeciler
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan olaylı maçın yankıları devam ediyor.