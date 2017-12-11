Beşiktaş'ın Alman rakibinden tarihi gaf!
Şampiyonlar Ligi'nde emin adımlarla ilerleyen Beşiktaş'ın rakibi belli oldu. Alman ekibi Bayern Münih ile ilk dakikadan çekişme başladı.
Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu'nda Beşiktaş ile eşleşen Bayern Münih takımının resmi internet sayfası büyük bir yanlışa imza attı.
Beşiktaş ile eşleşmelerinin ardından maç tarihlerini ve oynanılacak olan şehirler ile ilgili bilgi veren Bavyera Kulübünün internet sayfası "Son 16 Tur ilk maçı Münih'te oynanılacak ardından 2'inci maç için takımımız Türkiye'nin başkenti İstanbul'a gidecek" diye yazdı.
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