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Beşiktaş'ın Demba Ba'sı Konya'ya gidiyor

Beşiktaş'ın Demba Ba'sı Konya'ya gidiyor.15860
  • Giriş : 25.01.2018 / 08:42:00

Golcü oyuncu Demba Ba'nın Konyaspor'a transfer olacağı iddia edildi.

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Sepet Beşik

Beşiktaş'ta forma giyen ve taraftar tarafından sevilen futbolcu Demba Ba'nın Konyaspor ile anlaşma ihtimali sporseverleri heyecanlandırdı.

Forvet transferi için Trabzonsporlu Hugo Rodallega'dan olumsuz yanıt alan Konyaspor, Beşiktaş'ın da gündeminde yer alan Senegalli golcü Demba Ba için harekete geçti.

Bir süredir transferinde uğraşılan Hugo Rodallega’dan olumsuz yanıt alan Yeşil-Beyazlılar’da yeni hedef Demba Ba oldu.

Çin’de gözden düşen Senegalli yıldızın 6 aylığına kiralık olarak kadroya katılması gündemde. Demba Ba’yla büyük ölçüde anlaşan yönetimin Shangai Shenhua kulübüyle temaslarını sıklaştırd

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