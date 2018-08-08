Beşiktaş'ın efsane kaptanı hayatını kaybetti
Beşiktaş'ın efsane kaptanı Battal Durusel hayatını kaybetti. 73 yaşındaki eski Basketbol kaptanı için siyah-beyazlı ekipten de başsağlığı mesajı geldi.
DİĞER HABERLER
Tolga Ciğerci, Karadeniz ekibine transfer oldu
Tecrübeli oyuncu Tolga Ciğerci, Karadeniz ekibine transfer oluyor.
Gomis'ten geri adım! Takımda kalacak mı?
Galatasaray'da krize neden olan Gomis sorunu çözüme kavuştu.
Beşiktaş, Isimat Mirin'i kadrosuna kattı
Beşiktaş, golcü oyuncu Nicolas Isimat Mirin'i kadrosuna kattı.
Başajşehir-Burnley maçına Sırp hakem!
Başakşehir'in Burnley ile karşı karşıya geleceği maçın hakemi belli oldu.
Kahveci'den Fikret Orman'a 'tefeci' mesajı
Nihat Kahveci, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'a yolladığı mesajları paylaştı.
Beşiktaş ve Başakşehir'in rakipleri belli oldu
Beşiktaş ve Medipol Başakşehir kulüplerinin rakipleri belli oldu.