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Beşiktaş'ın efsane kaptanı hayatını kaybetti

Beşiktaş'ın efsane kaptanı hayatını kaybetti.17626
  • Giriş : 08.08.2018 / 17:22:00

Beşiktaş'ın efsane kaptanı Battal Durusel hayatını kaybetti.

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Sepet Beşik

Beşiktaş'ın efsane kaptanı Battal Durusel hayatını kaybetti. 73 yaşındaki eski Basketbol kaptanı için siyah-beyazlı ekipten de başsağlığı mesajı geldi.

Kılıçdaroğlu teşekkür etti

CHP'li vekil: İmzayı hatır için imzaladım

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