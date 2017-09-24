Beşiktaş'ın iptal edilen golü ofsayt çıkmadı!
Dev derbide skandal karar. Fenerbahçe-Beşiktaş maçında Negredo'nun ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golü, yayıncı kuruluşa göre ofsayt çıkmadı.
Yayıncı kuruluşun piero ölçümüne göre Negredo'nun iptal edilen golünün 77 cm farkla ofsayt olmadığı belirtildi.
Maçın ardından konuşan Mahmut Uslu ise, "Negredo'nun pozisyonu da 4 metre ofsayttı, kesinlikle doğruydu." ifadelerini kullanmıştı.
BEİNSPORTS
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