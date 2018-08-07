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Beşiktaş'ın istediği kaleci için İran'dan veto

Beşiktaş'ın istediği kaleci için İran'dan veto.12825
  • Giriş : 07.08.2018 / 14:16:00

Beşiktaş'ın istediği kaleci için İran ekibinden olumsuz yanıt geldi.

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Beşiktaş'ın uzun zamandır peşinde olduğu file bekçisi Alireza Beiranvand ile ilgili İran ekibi Persepolis'ten olumsuz yanıt geldi.

Beşiktaş'ın transfer listesinde olduğu belirtilen İran ekibi Persepolis'in kalecisi Alireza Beiranvand'la ilgili kulübünden transfer açıklaması geldi. Dünya Kupası'nda Cristiano Ronaldo'nun penaltısı kurtararak da dikkatleri üzerine çeken İranlı kaleci Alireza Beiranvand'ın transferine onay çıkmadı.

İran'ın Persepolis Futbol Kulübü Sözcüsü Pendar Khomarlu, DHA'ya yaptığı açıklamada kalecileri Beiranvand'ın Beşiktaş'a ya da başka bir kulübe gidişine izin verilemeyeceğini belirtti.

'KİMSENİN AYRILMASINA İZİN VEREMEYİZ'

İddia edildiği gibi Beşiktaş ile herhangi bir görüşme olmadığını da belirten Khomarlu, "Böyle bir teklif gelse dahi, Beşiktaş veya başka bir kulüpten yanıtımız olumsuzdur. Yarı sezona kadar Beiranvand dahil kimsenin takımdan ayrılmasına izin veremeyiz" dedi.

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