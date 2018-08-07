Beşiktaş'ın istediği kaleci için İran'dan veto
Beşiktaş'ın uzun zamandır peşinde olduğu file bekçisi Alireza Beiranvand ile ilgili İran ekibi Persepolis'ten olumsuz yanıt geldi.
Beşiktaş'ın transfer listesinde olduğu belirtilen İran ekibi Persepolis'in kalecisi Alireza Beiranvand'la ilgili kulübünden transfer açıklaması geldi. Dünya Kupası'nda Cristiano Ronaldo'nun penaltısı kurtararak da dikkatleri üzerine çeken İranlı kaleci Alireza Beiranvand'ın transferine onay çıkmadı.
İran'ın Persepolis Futbol Kulübü Sözcüsü Pendar Khomarlu, DHA'ya yaptığı açıklamada kalecileri Beiranvand'ın Beşiktaş'a ya da başka bir kulübe gidişine izin verilemeyeceğini belirtti.
'KİMSENİN AYRILMASINA İZİN VEREMEYİZ'
İddia edildiği gibi Beşiktaş ile herhangi bir görüşme olmadığını da belirten Khomarlu, "Böyle bir teklif gelse dahi, Beşiktaş veya başka bir kulüpten yanıtımız olumsuzdur. Yarı sezona kadar Beiranvand dahil kimsenin takımdan ayrılmasına izin veremeyiz" dedi.
SABAH
DİĞER HABERLER
Beşiktaş, Isimat Mirin'i kadrosuna kattı
Beşiktaş, golcü oyuncu Nicolas Isimat Mirin'i kadrosuna kattı.
Başajşehir-Burnley maçına Sırp hakem!
Başakşehir'in Burnley ile karşı karşıya geleceği maçın hakemi belli oldu.
Beşiktaş ve Başakşehir'in rakipleri belli oldu
Beşiktaş ve Medipol Başakşehir kulüplerinin rakipleri belli oldu.
Başakşehir'de Arda Turan kadroya alınmadı!
Medipol Başakşehir'de golcü oyuncu Arda Turan kadroya alınmadı.
Phillip Cocu'dan Volkan Demirel'e özel görev
Phillip Cocu, saha içinde kendisine yardımcı olması için Volkan'a özel görevler verdi.
F.Bahçe'nin Benfica'yı çok ciddiye alması lazım
Fenerbahçe, güçlü rakibi Benfica ile karşılaşmak için günleri sayıyor.