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Beşiktaş'ın jokeri Karabük maçında iş başında

Beşiktaş'ın jokeri Karabük maçında iş başında.16808
  • Giriş : 09.09.2017 / 09:31:00

Beşiktaş'ın jokeri Necip Uysal Karabükspor maçında devreye giriyor.

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Sepet Beşik

Beşiktaş'ta Gökhan Gönül'ün hazır olmaması ve Adriano'nun yaşadığı sakatlık sonrası takımın jokeri Necip Uysal devreye sokuluyor.

SÜPER Lig’in ilk 3 haftasında 7 puan toplayan Beşiktaş, 4. haftada Karabük’ün konuğu olacak. Geçen sezon Mavi Ateş’e deplasmanda 2-1 yenilen siyah-beyazlılarda iki önemli eksik var. Takımın as sağ beki Gökhan Gönül sakatlıktan kurtuldu ancak henüz çalışmalarını bireysel olarak sürdürüyor ve forma giyebilecek duruma gelmedi. Andreas Beck gitmeden önce oynanan Bursaspor maçında teknik direktör Şenol Güneş’in sağ bekte görevlendirdiği Adriano da dizinden sakat ve bu sebeple Karabük’e götürülmedi.

SAMBACI’NIN beklenmeyen sakatlığı sonrası bugünkü maçta savunmanın sağında kimin forma giyeceği merak konusu olmuştu. Gary Medel ilk akla gelen isimdi ancak o da Milli Takım’dan önceki akşam dönebildi. Bu nedenle Şenol Hoca yine acil durumda camı kırmaya karar verdi ve jokeri Necip Uysal’ı Karabük deplasmanında sağ bekte oynatma kararı aldı. 26 yaşındaki futbolcu Slaven Bilic döneminde sağ bekte görev yapmıştı.

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