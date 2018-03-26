Beşiktaş'ın Jose Sosa ile ilgili kararı belli oldu
Süper Lig'de şampiyonluk yarışına tam gaz devam eden Beşiktaş'ın şu sıralar Trabzonspor'da forma giyen Sosa'yı kadroya katmak istediği belirtildi.
Karadeniz ekibinde Nisan ayı başında seçimli olağanüstü kongre yapılacağı için şu anda harekete geçmeyen siyah-beyazlıların, bordo-mavililerdeki seçim bittikten sonra düğmeye basacağı ifade edildi.
Arjantinli oyuncu, gelecek sezon Trabzonspor'dan yıllık 3 milyon 320 bin Euro alacak. Siyah-beyazlıların, FIFA tarafından, oyuncuları Bero'nun bonservis taksidini yatırmadıkları için bir dönem transfer yasağı verilen ve UEFA ile de mali fair-play konusunda sıkıntı yaşamak istemeyen bordo-mavililere Sosa'yı kendilerine kiralamalarını teklif edecekleri öğrenildi.
Beşiktaş yönetiminin, yapılacak görüşmede Sosa'nın yıllık ücretinin 2 milyon Euro'sunu ödemeyi önereceği, kalan ücretin ise bordo-mavililer tarafından verilmesini isteyeceği kaydedildi.
Arjantinli oyuncunun da Beşiktaş'a dönmeye sıcak baktığı belirtildi.
YENİŞAFAK
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