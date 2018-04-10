Beşiktaş'ın kaptanı için İngilizler devrede
Beşiktaş'taki performansı ile göz dolduran Oğuzhan Özyakup'a Newcastle, Everton, Arsenal ve West Ham United'ın talip olduğu öğrenildi.
Son üç maçını kazanarak 10. sıraya yerleşen ve küme düşme korkusunu atlatan Newcastle’ın, yetenekli oyuncu için ciddi bir çalışma yürüttüğü ve sezon sonunda transferi noktalamayı hedeflediği belirtildi.
Kartal’da kaptan Oğuzhan Özyakup, Premier Lig kulüplerinin favorileri arasında yer almaya devam ediyor. İngiltere’de yayımlanan Daily Mirror’da çıkan haberde, Oğuzhan’ın transfer durumu mercek altına alındı.
Haberin detayında dört Premier Lig kulübü; Everton, Newcastle United, Arsenal ve West Ham United isimleri öne çıkarıldı. Bu takımlar arasında ise Newcastle United’ın transfer konusunda bir adım önde olduğu iddia edildi.
Ligde son 3 maçını kazanarak 10. sıraya yerleşen ve küme düşme korkusunu atlatan Newcastle’ın gelecek sezon için ciddi bir transfer çalışması içerisinde olduğu belirtildi. Newcastle scout ekibinin sürekli izlediği dile getirilen Oğuzhan için ciddi bir çalışma başlattığı, diğer takımların araya girmeden hızlı bir şekilde transferi noktalamayı amaçladığı aktarıldı.
Newcastle’ın ayrıca Oğuzhan’ın menajeri Kees Vos ile bir ön görüşme yaptığı da iddia edildi. Bir diğer aday Everton’ın da Cenk Tosun avantajını kullanmak istediği ve Oğuzhan’a yıllık 2.5 milyon sterlin ödemeyi de gözden çıkardığı savunuldu. Oğuzhan’ı Cenk Tosun ile yeniden buluşturmayı planlayan Everton’ın, Newcastle’ın hamlelerine göre adım atacağı vurgulandı.
Arsenal ve West Ham da Oğuzhan’ı izletmeye devam ediyor. Daha önce Arsenal’de oynayan ve 2012’de ayrılan Oğuzhan için Topçular’ın henüz somut adım atmadığı, West Ham’ın ise Bilic döneminden beri yetenekli oyuncuyu takip ettiği ancak henüz bir teklif oluşturmadığı kaydedildi. Her iki kulübün sezon sonuna kadar yalnızca scoutlarını görevlendirdiği bildirildi.
Daily Mirror’ın haberinde Oğuzhan Özyakup için bir de anket yapıldı. Gazete, futbolseverlere, ‘Hangi kulüp Oğuzhan’ı transfer etmeli’ sorusunu yöneltirken, Newcastle United yüzde 61’le ilk sırada yer aldı.
MİLLİYET
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