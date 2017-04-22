Beşiktaş'ın kızıl saçlı taraftarı konuştu!
Beşiktaş'ın Yunan ekibi Lyon ile oynadığı mücadelede birçok kez kamerada görülen Beşiktaşlı fanatik taraftar Eva ilk kez konuştu. Eva, kamerada görünüp görünmemenin değil Beşiktaş'ın önemli olduğunu belirtti.
Kızıl saçları ve müthiş coşkusuyla tribünün bilinen simalarından olan 36 yaşındaki Eva şöyle konuştu:
"Ben 10 yıldır maçlara gidiyorum. 8 yıl kapalı alttaydım, iki yıl da Olimpiyat ve Başakşehir statlarında maç izledim. Kongre üyesiyim."
"Eskiler beni tanıyor, yeni taraftarların ise tuhafına gidiyor. Ben maçlara çekirdek çitlemek için değil, takımıma destek olmak için gidiyorum."
"Heyecanımı, üzüntümü, her şeyi anlık yaşarım. Kamera beni göstermiş, göstermemiş de umurumda değil."
"Bir bayan olarak maç sırasında yerinde duramayışım, kalbimle maçı yaşayışım ilgilerini çekiyor olabilir."
"Ancak ben bunu önemsemiyorum. Benim tek önemsediğim Beşiktaş."
SKORER
DİĞER HABERLER
Mardin'de sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
Mardin ve ilçelerinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.
Elektronik sigara operasyonunda 6 gözaltı
Antalya'da düzenlenen elektronik sigara operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.
Ankara Valisi'nin Twitter'ı hacklendi
Ankara Valisi'nin Twitter hesabı bilgisayar korsonları tarafından hacklendi.