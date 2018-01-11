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Beşiktaş'ın Larin ile ilgili açıklama geldi!

Beşiktaş'ın Larin ile ilgili açıklama geldi!.13647
  • Giriş : 11.01.2018 / 13:22:00

Beşiktaş Kulübü, golcü oyuncu Larin ile ilgili açıklama yaptı.

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Beşik Modelleri

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Cyle Larin ile ilgili açıklama yaptı ve Orlando City ile görüşmelerin devam ettiğini bildirdi.

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