Beşiktaş'ın Larin ile ilgili açıklama geldi!
Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Cyle Larin ile ilgili açıklama yaptı ve Orlando City ile görüşmelerin devam ettiğini bildirdi.
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