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Beşiktaş'ın Quaresma'ya teklifi belli oldu

Beşiktaş'ın Quaresma'ya teklifi belli oldu.20609
  • Giriş : 29.12.2016 / 17:44:00

Kara Kartal, Quaresma ile sözleşme yenilemek için harekete geçti.

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Kariyerine siyah-beyazlılarda devam etmek isteyen deneyimli futbolcu Ricardo Quaresma ile 2 yıllık yeni sözleşme teklifinde bulunuldu.

Beşiktaş'ın önerilen yeni kontrata ılımlı yaklaştığı ve yıllık ücret konusunda anlaşılması halinde Ocak'ta imzalar atılacağı öğrenildi.

Geçen sezon başından siyah-beyazlılar ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık mukavele imzalayan 33 yaşındaki oyuncu, bu sezon 30 resmi maçta görev yaparsa sözleşmesi otomatik olarak1 yıl daha uzayacak ve gelecek sezon 1 milyon 760 bin euro kazanacaktı.

Quaresma ile yeni sözleşme yapılması durumunda bu opsiyon geçerisiz olacak. Portekizli'ye yıllık 2 milyon euro kazanacağı anlaşmaya imza atmış olacak.

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