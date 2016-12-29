Beşiktaş'ın Quaresma'ya teklifi belli oldu
Kariyerine siyah-beyazlılarda devam etmek isteyen deneyimli futbolcu Ricardo Quaresma ile 2 yıllık yeni sözleşme teklifinde bulunuldu.
Beşiktaş'ın önerilen yeni kontrata ılımlı yaklaştığı ve yıllık ücret konusunda anlaşılması halinde Ocak'ta imzalar atılacağı öğrenildi.
Geçen sezon başından siyah-beyazlılar ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık mukavele imzalayan 33 yaşındaki oyuncu, bu sezon 30 resmi maçta görev yaparsa sözleşmesi otomatik olarak1 yıl daha uzayacak ve gelecek sezon 1 milyon 760 bin euro kazanacaktı.
Quaresma ile yeni sözleşme yapılması durumunda bu opsiyon geçerisiz olacak. Portekizli'ye yıllık 2 milyon euro kazanacağı anlaşmaya imza atmış olacak.
DİĞER HABERLER
Yanal'a sert tepki: Zorla güzellik olmaz!
Teknik adam Ersun Yanal, Trabzonspor'da zor günler geçiriyor.
Samuel Eto'o isyan etti: Gitmek istiyorum
Samuel Eto'o, Antalyaspor yönetimine Beşiktaş için rest çekti.
Şampiyon sporcu hayatını kaybetti!
Şampiyon futbolcu Ferdi Kübler 93 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Ünlü futbolcu Ronaldo'ya Çin'den teklif!
Çin'den Real Madrid'in yıldızı Ronaldo'ya teklif geldiği açıklandı.