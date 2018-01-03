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Beşiktaş'ın rakibi B. Münih'te sakatlık şoku

Beşiktaş'ın rakibi B. Münih'te sakatlık şoku.17626
  • Giriş : 03.01.2018 / 16:44:00

Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakibi Bayern Münih'te sakatlık şoku yaşanıyor.

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Sepet Beşik

Avrupa'da yoluna emin adımlarla devam eden Beşiktaş'ta rakibi Bayern Münih'te Manuel Neuer'in ardından Ulreich de sakatlandı.   

Bayern Münih’in ikinci kalecisi Sven Ulreich, elinden geçirdiği sakatlık nedeniyle antrenmanı yarıda bıraktı.

Tecrübeli kaleci Manuel Neuer’in sakatlığı nedeniyle forma şansı bulan 29 yaşındaki kaleci antrenmanı tamamlayamaması, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda temsilcimiz Beşiktaş ile karşılaşacak olan Alman ekibini adeta sarstı.

Münih’in gerçekleştirdiği idmanda, bir topu uzaklaştırmak isteyen Ulreich, sağ elinin orta parmağından sakatlık geçirdi. Ulreich’in sakatlığının ardından takım doktorları tecrübeli kaleciye anında müdahale etti.

Neuer’in yokluğunda başarılı bir performans sergileyen Ulreich’in sakatlığının ciddi olması halinde kaleye 36 yaşındaki Tom Starke’ın geçmesi bekleniyor.

Bayern Münih ile Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk maçı 20 Şubat’ta Almanya’da oynayacak maçta kozlarını paylaşacak.

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