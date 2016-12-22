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Beşiktaş'ın rakibi Gaziantepspor mahsur kaldı

Beşiktaş'ın rakibi Gaziantepspor mahsur kaldı.18771
  • Giriş : 22.12.2016 / 13:24:00

Beşiktaş ile karşılaşacak Gaziantepspor kafilesi mahsur kaldı.

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Cumartesi günü Beşiktaş ile deplasmanda mücadele edecek Gaziantepspor kafilesi yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kaldı.

Kar yağışı nedeniyle ulaşımın durduğu Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda mahsur kalan kafile, ekiplerin çalışması sonrası yola çıktı.

Beşiktaş maçı için İstanbul'a gidecek olan Gaziantepspor, uçak seferlerinin yapılamaması üzerine bu kente Adana'dan kalkacak uçakla gitmek istedi. Bunun için takım otobüsüyle yola çıkan Gaziantepspor kafilesi, kar yağışı nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda mahsur kaldı.

Otobüste mahsur kalan Gaziantepspor kafilesinin, Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları Bölge Müdürlüğü ekiplerinin, karla mücadele çalışmasının ardından yoluna devam edeceği bildirildi.

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