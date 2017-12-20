Facebook Twitter Rss

Beşiktaş'ın rakibi: Kolay bir eşleşme oldu

Beşiktaş'ın rakibi: Kolay bir eşleşme oldu.14239
  • Giriş : 20.12.2017 / 14:46:00

Bayern Münih'in yıldızı Thomas Müller, Beşiktaş ile ilgili açıklama yaptı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Şampiyonlar Ligi'nde Alman ekibi ile eşleşen Alman kulübünden açıklama geldi. Bayern Münih'in yıldızı Thomas Müller, Beşiktaş'ın kolay bir eşleşme olduğunu belirtti.

Goal'e konuşan Thomas Müller, Beşiktaş eşleşmesiyle ilgili olarak, ''Kağıt üstünde Avrupa'nın diğer büyük ekiplerine göre daha kolay bir takımla eşleştik. Fakat yine de turu geçmek için en iyi oyunumuzu sergilemeliyiz, özellikle de deplasmandaki maçta'' dedi.

Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'a karşı favori olduklarını belirten Müller, ''Turun favorisi olduğumuzu biliyoruz ve bu sınavı geçmek istiyoruz. Biz ciddi bir takımız ve neler verebileceğimizi biliyoruz'' diye konuştu.

ŞAMPİY10

Şok! Galatasaray'da kayyum tehlikesi!

Igor Tudor'a Antalyaspor'dan teklif geldi!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Sancaklı: 4 büyükler küme düşürülmeli

Sancaklı: 4 büyükler küme düşürülmeli

Ünlü futbolcu Saffet Sancaklı, 4 büyüklerle ilgili çarpıcı bir açıklamada bulundu.

Dursun Özbek'ten yeni teknik hoca açıklaması

Dursun Özbek'ten yeni teknik hoca açıklaması

Dursun Özbek'ten yeni teknik hoca ile ilgili açıklama geldi.

 

Beşiktaş'ta Talisca krizi! Yarda bıraktı

Beşiktaş'ta Talisca krizi! Yarda bıraktı

Beşiktaş'ta Brezilyalı oyuncu Talisca ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Fikret Orman'dan Arda Turan için açıklama

Fikret Orman'dan Arda Turan için açıklama

Fikret Orman, Arda Turan ve Cenk Tosun iddialarına ilişkin konuştu.

 

Galatasaray Başkanı'ndan Terim açıklaması

Galatasaray Başkanı'ndan Terim açıklaması

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fatih Terim ile ilgili açıklama yaptı.

Galatasaray'da Özbek'in ilk rakibi belli oldu

Galatasaray'da Özbek'in ilk rakibi belli oldu

Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek'in ilk rakibi belli oldu.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya