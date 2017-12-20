Beşiktaş'ın rakibi: Kolay bir eşleşme oldu
Şampiyonlar Ligi'nde Alman ekibi ile eşleşen Alman kulübünden açıklama geldi. Bayern Münih'in yıldızı Thomas Müller, Beşiktaş'ın kolay bir eşleşme olduğunu belirtti.
Goal'e konuşan Thomas Müller, Beşiktaş eşleşmesiyle ilgili olarak, ''Kağıt üstünde Avrupa'nın diğer büyük ekiplerine göre daha kolay bir takımla eşleştik. Fakat yine de turu geçmek için en iyi oyunumuzu sergilemeliyiz, özellikle de deplasmandaki maçta'' dedi.
Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'a karşı favori olduklarını belirten Müller, ''Turun favorisi olduğumuzu biliyoruz ve bu sınavı geçmek istiyoruz. Biz ciddi bir takımız ve neler verebileceğimizi biliyoruz'' diye konuştu.
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