Beşiktaş'ın sıradaki hedefi Nacer Chadli
Geçtiğimiz sezonu eli boş kapatan ve oyuncularının çoğunu satan Beşiktaş'ta rota Belçikalı oyuncuya çevrildi. Chaldli'nin takıma dahil olması bekleniyor.
Enzo Roco'yu İstanbul'a getiren Beşiktaş'ın sıradaki hedefi Nacer Chadli. Belçikalı oyuncu ve kulübüyle yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği ve birkaç pürüzün giderilmesi için çalışıldığı öğrenildi.
Transfer döneminin en dikkat çekici takımlarından olan Beşiktaş'ta hareketlilik sürüyor. Bu sezon ilk yabancı transferini Enzo Roco ile gerçekleştiren siyah-beyazlılar, ikinci yabancı transferini de gerçekleştirmeye çalışıyor. Kartal'ın şimdiki hedefi Nacer Chadli... Beşiktaş, bir süredir kulübün radarında olan Belçikalı oyuncunun transferinde önemli mesafe kat etti.
28 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak isteyen siyah-beyazlıların West Bromwich ile anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi. Chadli ile de görüşmelerde sona gelindiği öğrenildi. Hem oyuncu, hem de kulübüyle olan son pürüzlerin giderilmesinin ardından bu transferin de resmiyet kazanacağı ifade edildi.
Nacer Chadli, son iki sezondur Premier Lig ekiplerinden West Bromwich forması giyiyor. Mavi-beyazlı formayla 38 resmi maça çıkan Belçikalı yıldız, bu maçlarda 6 gol atarken, 5 de gol pası verdi.
TRT
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