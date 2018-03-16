Beşiktaş'ın Talisca ile ilgili kararı belli oldu
Süper Lig'de fırtına gibi esen Beşiktaş'ta oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken Anderson Talisca için yönetim harekete geçti.
Manchester United ve Roma’nın pusuda beklediği Anderson Talisca için Beşiktaş, 7 taksitli ödeme teklifine yanaşmayan Benfica’nın peşini bırakmıyor. Yönetim, ödemesi gereken 101 milyon TL’yi peşin verip, geleceğin büyük yatırımı gözüyle baktığı Sambacı’da mutlu sona ulaşmayı hedefliyor.
Beşiktaş’ta şampiyonluk kadar en çok konuşulan konulardan biri de Anderson Talisca’nın geleceği... Son olarak kariyerinde ilk kez Brezilya Milli Takımı’na seçilerek dikkatleri üzerine çeken Talisca’yla İngiltere’den Manchester United ve İtalya’dan da Roma ciddi biçimde ilgileniyor. Hatta yapılan haberlerde, iki takımın anlaşma noktasında büyük çaba sarf ettikleri iddia ediliyor.
Bonservisi Benfica’dan olan ve Beşiktaş’ın, 1 Haziran’da kadar bonservisini 21 milyon Euro’ya alma hakkının bulunduğu 23 yaşındaki oyuncu için Başkan Fikret Orman ve kurmayları, şartları sonuna kadar zorlamak konusunda son derece kararlı. Talisca’dan büyük paralar kazanmanın yollarını ayıran Benfica, Kara Kartal’ın 7 taksit üzerinden 21 milyon Euro’yu ödeme teklifini kabul etmedi.
Yapılacak yatırımlar ve borçları kapatmak adına bankalardan 130 milyon Euro (625 milyon TL) kredi alan Siyah-Beyazlılar’ın, bu paranın bir kısmını Talisca’nın bonservisini ödemekte kullanmayı düşündüğü bildirildi. Orman’ın, yönetim kurulu ile yapacağı görüşmede, “Talisca, gelecek için büyük bir yatırım. Bugün onu 21 milyon Euro’ya (101 milyon TL) alırız, yarın 50 milyona satarız” görüşünü paylaşacağı bildirildi. Bu arada United’ın, Talisca için Portekiz kulübüne yaptığı teklifin, 45 milyon Euro (216 milyon TL) olduğu ifade edildi.
FANATİK
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