Beşiktaş'ın transferi Pepe İstanbul'a geliyor
Şampiyon Beşiktaş'ın dört gözle beklediği Portekizli futbolcu Pepe, kiralanan özel uçakla TSİ 17.00'de İstanbul'a geliyor.
NTV'nin haberine göre, bonservisi elinde olan futbolcu Pepe, Lizbon'dan yerel saatle 14.00'de havalanacak uçakla İstanbul'a gelecek.
ÖZEL UÇAK KİRALANDI!
Pepe için Beşiktaşlı işadamı Mesut Toprak'ın özel uçağı kiralandı.
OTELDE YER AYIRTILDI
Pepe için İstanbul'daki Four Seasons Otel'de yer ayırtıldı. Pepe'nin Türkiye saati ile 17.00'de İstanbul'da olması bekleniyor.
Beşiktaş Asbaşkanı Umut Güner, yönetim kurulu üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, İdari Menajer Ali Naibi ve menajer Ahmet Bulut 34 yaşındaki oyuncu ile bu sabah son detayları konuşmuştu.
Siyah beyazlılar Portekizli stopre son olarak yıllık 4 milyon euro'dan 2 yıllık sözleşme teklifinde bulunmuş ve anlaşma sağlanmıştı.
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