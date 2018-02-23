Beşiktaş'ın yeni golcüsü canlı yayında açıklandı
Şampiyonlar Ligi'nde şansını yitiren Beşiktaş Süper Lig'de şampiyonluk için kadrosunu güçlendiriyor. Kara Kartal'a Ferreyra geliyor.
Shakhtar, Roma’yı 2-1 yenerken, Facundo Ferreyra hem attığı gol hem de oynadığı futbolla maça damga vurdu.
Fotospor'un haberine göre; Arjantinli golcü ile ilgili sürpriz iddia ise Ukrayna’nın Şampiyonalar Ligi yayımcısı Ukrayina TV’den geldi. Shakhtar’ın Ferreyra’yı sözleşme yenileme konusunda ikna edemediği iddia edildi. Dinamo Kiev’in Vida’yı kaybettiği gibi Beşiktaş’ın bu kez de Ferreyra’yı Shakhtar’ın elinden güçlü maddi kaynağı ile kapacağı iddia edildi.
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