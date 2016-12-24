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Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi.15553
  • Giriş : 24.12.2016 / 11:42:00

Beşiktaş'ın yeni transferi Hollandalı Ryan Babel İstanbul'a geldi.

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Beşiktaş atağa geçti ve meyvesini aldı. 30 yaşındaki Hollandalı tecrübeli futbolcu Ryan Babel'in Kara Kartal için İstanbul'a geldiği öğrenildi.

Beşiktaş'ın transfer komitesi Umut Güner ile görüşme gerçekleştiren Babel için kulüpten gelecek açıklama merakla bekleniyor.

Bonservis bedeli olmadan transfer edilen Babel ile 2,5 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.

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